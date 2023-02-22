Премьер-министр Испании планирует посетить Киев с неанонсированным визитом — СМИ 22 февраля, 17:43 Педро Санчес (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Киев с неанонсированным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Okdiario.

Это будет вторая поездка Санчеса в Украину. Он уже был в стране в апреле прошлого года.

По информации журналистов, план поездки очень похож на тот, который он использовал в 2022 году. Изначально Санчес и его команда летят из Мадрида в польский город Жешув.

Видео дня

Оказавшись на польской земле, правительственная делегация наземным транспортом отправится к украинской границе. Затем Санчес и сопровождающая его команда сядут на поезд, который доставит их в Киев.

21 февраля Украину посетила премьер Италии Джорджа Мелони. Во время пресс-конференции она подчеркнула, что ее правительство продолжит предоставлять Украине все виды поддержки.

Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев 20 февраля на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.



Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.