Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ Сегодня, 11:35 1346 Цей матеріал також доступний українською Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr Решение относительно полномочий россиян будет принято в среду Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr

Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию делегаций Украины и Грузии.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

Обжалование полномочий РФ в ПАСЕ произошло по предложению представительницы грузинской делегации Нино Гогадзе. Всего обжалование поддержали около 50 депутатов.

Отдельно глава украинской делегации Владимир Арьев обжаловал полномочия россиян на процедурных основаниях, основываясь на том, что в составе российской делегации есть депутаты, избранные по многомандатному округу, включая голоса жителей украинского Крыма, и избрание этих людей в Госдуму сомнительно.

Президент ассамблеи Лилиан Мори Паскье уже заявила, что решение относительно того, будут подтверждены полномочия россиян, будет принято в ПАСЕ в среду после обеда.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.