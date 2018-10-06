Парламент Ингушетии аннулировал договор о границе с Чечней

Парламент Ингушетии принял решение повторно рассмотреть договор об административной границе с Чечней.

Об этом заявил на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов, передает Интерфакс.

Ахильгов сообщил, что парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней.

"Мы вновь обсудим этот договор, и будем повторно голосовать в понедельник", - сказал он, обращаясь к протестующим.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.

Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.

Тем временем протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным.