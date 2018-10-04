Протестующие в Ингушетии объявили свой митинг бессрочным, в центр Магаса стягивают войска

В четверг, 4 октября, участники протестов в столице Ингушетии Магасе объявили свой митинг против изменения границы с Чечней бессрочным.

В центр города подтягивается все больше людей. По данным Telegram-канал Ингушетия_2018, возле здания парламента республики и на близлежащих улицах собрались уже около 40 тысяч человек.

Кроме того, туда начали подвозить продукты, мебель и другие вещи, необходимые для создания соответствующих условий для бессрочной акции.

Протестующие не собираются уходить. Подвозят палатки, продовольствие, дров для костров. .

Идёт сооружение времянок. — bamr (@bamr69) 4 октября 2018 г.

Тем временем российские власти начали стягивать к центру города войска, о чем свидетельствуют фото и видео с места событий.

Есть также не подтвержденная пока информация, что местный ОМОН не пропустил в город автобусы с Росгвардией и заблокировали дорогу, соединяющую Магас и Экажево в Назраноском районе республики.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ.

Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих.