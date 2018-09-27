С войсками, задержаниями и без связи. В России попытка изменить границу между Чечней и Ингушетией привела к столкновениям

26 сентября власти российских республик Ингушетии и Чечни попытались поставить точку во многолетнем споре о разделении границы между двумя регионами – она не была установлена и демаркирована с 1991 года, когда распалась Чечено-Ингушская АССР.

Однако соглашение об обмене частями территорий и определении границы, подписанное 26 сентября главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером Ингушетии Юнусом-Бек Евкуровым, спровоцировало волну общественных протестов в приграничных ингушских районах. В республику ввели силы Росгвардии, а окончательно согласование документов пришлось отложить.

НВ рассказывает о подробностях сложившейся ситуации.

В чем суть проблемы

В центре территориального спора – приграничные Сунженский и Малгобекский районы современной Ингушетии. Чечня настаивает, что до 1934 года (когда были объединены две кавказские республики) эти земли входили в ее состав. Власти Ингушетии до сих пор опирались на то, что в составе объединенной Чечено-Ингушской АССР спорные районы принадлежали ей, что формально современная граница проходит именно по линии 1934-го, и что вначале 90-х годов чеченская сторона в лице Джохара Дудаева окончательно согласовала передачу территорий Ингушетии с Русланом Аушевым, первым ингушским президентом, напоминает Кавказский узел.

Кадыров делал несколько попыток включить в состав Чечни спорные земли – вводя силовиков в приграничные населенные пункты и подписывая односторонние "законы"

После ряда острых споров вокруг этой темы в 1990-х годах лидеры Чечни и Ингушетии Ахмат Кадыров и Мурат Зязиков в 2003 году подписали протокол, в котором подтвердили соглашение Аушева и Дудаева.

Однако с приходом ко власти Рамзана Кадырова власти Чечни стали все чаще вновь поднимать вопрос о возвращении своих "исконных территорий". Почти десять лет назад Кадыров публично заявил, что намерен восстановить границу, существовавшую до 1934 года. Тогда глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал чеченского лидера "не провоцировать конфликт", напоминает издание Коммерсантъ.

Кадыров делал несколько попыток включить в состав Чечни спорные земли – к примеру, вводя силовиков в приграничные ингушские населенные пункты и подписывая односторонние "законы" о возврате территорий (2003). Подобные действия всякий раз вызывали возмущение властей Ингушетии и острые столкновения с участием полиции и жителей приграничных районов.

Что произошло в сентябре и чем возмущены жители Ингушетии

Сентябрськое соглашение 2018 года об обмене территориями власти двух кавказских республик готовили втайне. Начиная с августа, без каких-либо объяснений со стороны чеченских либо ингушских лидеров, на территории заповедника в Сунженском районе Ингушетии начались строительные работы. Их вели чеченские рабочие под охраной чеченских силовиков.

Призываем ингушский народ сплотиться для недопущения аннексии части территории республики

В 20-х числах сентября общественные организации Ингушетии сообщили, что работы связаны c обустройством новой границы с Чечней из-за обмена землями, о чем активно договариваются лидеры двух республик. В частности, об этом рассказал лидер организации Выбор Ингушетии Исмаил Нальгиев. "Призываем ингушский народ сплотиться для недопущения аннексии части территории республики", - написал Нальгиев в Facebook.

25 сентября в Ингушетии состоялись первые общественные протесты против передачи части земель Чечне. Они прошли в приграничном Сунженском районе, где десятки местных жителей на митинге возле здания райадминистрации потребовали сохранить границы Ингушетии в существующих пределах.

В эти же дни о своей добровольной отставке объявили главы Сунженского и Малгобекского районов, что подогрело протесты - местные жители восприняли как их уход как реакцию на передел границ.

Напряженная ситуация вызвала немедленную реакцию российских властей. Как пишет Коммерсант, на дорогах в Ингушетии "появились усиленные посты полиции, въезды в [столицу республики] Магас были блокированы бетонными ограждениями и охранялись бойцами Росгвардии". Кроме того, местные жители утверждали, что в регионе заблокировали интеренет и ограничили работу мобильной связи.

В столицу Ингушетии ввели контингент Росгвардии, полиция запретила въезд автомобилям, чьи водители не имели городской регистрации, а центр Магаса оцепил кордон силовиков

26 сентября силовики попытались помешать проведению намеченного в этот день более обширного митинга в столице Ингушетии Магасе. В город ввели усиленный контингент Росгвардии, полиция запретила въезд автомобилям, чьи водители не имели городской регистрации, а центр Магаса оцепил кордон силовиков.

Однако около 100 человек все же попытались провести акцию. Полиция применила силу против протестующих, включая резиновые дубинки. Несколько участников акций были задержаны и доставлены в городской отдел полиции.

Несмотря на протесты, 26 сентября лидеры двух республик Кадыров и Евкуров подписали соглашение об обмене участками спорных земель и установлении новой границы.

Видеохроника подписания соглашения, а также протестов в Сунже и Магасе (Ингушетия):

Как сообщает ТАСС, Евкуров заявил, что договор закрепил границу, сложившуюся "с момента самостоятельности" Ингушетии (с 1992 года), однако стороны "внесли коррективы".

"[Коррективы] внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить", - пояснил он.

Речь идет об обмене нежилыми территориями в горно-лесистой части Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии, которые относятся к "сельхозугодьям", говорится в официальном сообщении на сайте Ингушетии.

Что будет дальше

Из-за протестов и обострения обстановки в регионе власти Ингушетии, по информации российских СМИ, перенесли на неопределенный срок заседание местного парламента, на котором должны были проголосовать за новое соглашение, подписанное Евкуровым и Кадыровым.

Власти Ингушетии перенесли на неопределенный срок заседание местного парламента, на котором должны были проголосовать за новое соглашение

Однако общественные организации Ингушетии настаивают на продолжении протестов. Лидер Выбора Ингушетии Исмаил Нальгиев заявил, что на 6 октября созывается "общегражданский форум" Ингушетии, "на котором необходимо обсудить и принять решения по недопущению предательских переговоров и последующей аннексии нашей территории".

Тем временем в Кремле признали остроту ситуации.

"Мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же президент получает всю необходимую информацию", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Местные активисты полагают, что без внятной информационной кампании об обмене землями остановить протесты не удастся.

"Пока власти республики не сделают понятный всем отчет о том, какие решения приняты, люди не успокоятся", - заявил Батыр Богатырев, представитель оппозиционной властям Ингушетии общественной организации Совет тейпов в комментарии Коммерсанту.