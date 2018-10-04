04 октября 2018, четверг

Стрельба, люди на лошадях и народные песни. В Магасе проходит многотысячный митинг против передачи земель Чечне

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Митингующие отказываются расходиться, несмотря на требования силовиков
Скриншот

Митингующие отказываются расходиться, несмотря на требования силовиков

В четверг, 4 октября, в ингушской столице Магасе местные жители вышли на митинг против передачи территорий республики Чечне.

Как видно на видео с места событий, на данное время в центре города собрались несколько тысяч человек, многие из которых прибыли на лошадях.

Собравшиеся люди выкрикивают лозунги, поют народные песни и, несмотря на требования силовиков, отказываются расходиться.  

Кроме того, на площади, где собрались протестующие, слышны звуки выстрелов, предположительно, в воздух.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобексим районом.

В этот же день в ингушской столице вспыхнул протест против изменения границ.

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