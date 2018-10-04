Стрельба, люди на лошадях и народные песни. В Магасе проходит многотысячный митинг против передачи земель Чечне

В четверг, 4 октября, в ингушской столице Магасе местные жители вышли на митинг против передачи территорий республики Чечне.
Как видно на видео с места событий, на данное время в центре города собрались несколько тысяч человек, многие из которых прибыли на лошадях.
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Собравшиеся люди выкрикивают лозунги, поют народные песни и, несмотря на требования силовиков, отказываются расходиться.
Кроме того, на площади, где собрались протестующие, слышны звуки выстрелов, предположительно, в воздух.
Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобексим районом.
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В этот же день в ингушской столице вспыхнул протест против изменения границ.
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