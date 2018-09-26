Из-за протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне власти РФ перекрыли дороги и отключили интернет

В МВД РФ принятые меры назвали "мероприятиями по наведению порядка"

В Ингушетии Росгвардия перекрыла бетонными блоками въезд в город Магас, где вспыхнули протесты против передачи территорий республики под управление Чечни.

Об этом со ссылкой на главу местного отделения партии Яблоко Руслана Муцольгова передает телеканал Дождь.

Кроме того, в городе отключен интернет, а в самом регионе он работает с перебоями.

Силовики назвали свои действия "мероприятиями, направленными на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности".

По словам Муцольгова, сейчас у Аланских ворот, которые находятся на въезде в Магас, собрались несколько десятков протестующих. Туда также приехало региональное руководство МВД.

Также есть информация о том, что в город введена колонна с подразделениями Росгвардии.

Поводом для протестов в Ингушетии стал указ главы Чечни Рамзана Кадырова о создании госкомиссии "для уточнения административной границы республики".

На фоне этого появились сообщения о попытке установки в ингушском селении Аршты поста ДПС чеченского управления МВД. Помимо этого, в лесной части Сунженского района Ингушетии рабочие под охраной силовиков из Чечни начали строительство дороги.

Отметим, что ранее конфликт на национальной почве вспыхнул в Кабардино-Балкарии.

Протесты местных жителей там переросли в столкновения с силовиками и привели к применению оружия.