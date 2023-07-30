«Уничтожать зерно — тяжкий грех». Папа римский осудил обстрелы украинских портов 30 июля, 14:55 Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа римский Франциск отреагировал на выход России из Черноморской зерновой инициативы и массированные воздушные удары по украинской зерновой инфраструктуре в портах.

Об этом сообщает Vatican News.

«Не прекращаем молиться за Украину, где война уничтожает все, также и зерно. Это тяжкое оскорбление Бога, потому что зерно — это Его дар, чтобы прокормить человечество. И крик братьев и сестер, страдающих от голода, возносится до неба», — сказал Папа римский во время воскресной молитвы.

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«Призываю моих братьев, представителей российской власти, восстановить Черноморскую инициативу, чтобы была возможность безопасно транспортировать зерно», — добавил он.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

После этого Минобороны страны-агрессора заявило, что будет считать все суда, следующие в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.

Минобороны Украины зеркально ответило на российские угрозы, сообщив, что также будет считать военными целями суда, следующие в российские и оккупированные порты.

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины. На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.