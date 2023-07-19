Украина создает альтернативный маршрут вывоза зерна через территориальные воды Румынии — Reuters 19 июля, 17:31 Маршрут будет проходить через территориальные воды Румынии (Фото:REUTERS/Karl Plume)

После выхода России из «зерновой сделки» Украина создает временный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю, сообщает Reuters cо ссылкой на официальное письмо Украины для Международной организации судоходства ООН.

По данным агентства, в письме от 19 июля Киев подтвердил, что создает временный маршрут для перевозки зерна.

«Его цель — способствовать разблокированию международного судоходства в северо-западной части Черного моря», — сообщается в письме.

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Маршрут, по данным СМИ, будет проходить через территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.