Папа римский в воскресной речи вспомнил ночную российскую атаку на Одессу

23 июля, 20:40
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Папа Римский (Фото:REUTERS/Яра Нарди)

Папа Римский (Фото:REUTERS/Яра Нарди)

В воскресенье, 23 июля, Папа римский Франциск в своей речи призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночную ракетную атаку страны-агрессора России на Одессу.

Об этом сообщает Vatican News.

Папа римский вспомнил об Украине в своей речи после воскресной молитвы Ангел Господень.

«Давайте не прекращать молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает испытывать смерть и разрушения, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе», — подчеркнул Папа римский.

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В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Одесса Папа римский Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака Спасо-Преображенский собор в Одессе

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