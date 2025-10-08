Встреча российского диктатора Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме в июне 2012 года (Фото: kremlin.ru)

Эмиль Шлеймович, популярный в Израиле блогер, а в прошлом главный редактор тиражных изданий в интервью Radio NV заявил, что Россия имеет своих агентов влияния в Израиле и это ограничивает его поддержку Украины.

«Россия давно внедрила своих агентов влияния и работала с ними хорошо на территории Израиля. Вопрос не в том, что кто-то сидел в Сирии и ни в чем другом. Вопрос заключался в нежелании вполне определенных политиков израильских, как в нынешней коалиции, так и в нынешней оппозиции, ссориться с Россией. И не хотят по сей день», — сказал Шлеймович в интервью NV.

Журналист предположил, что после смены власти в Сирии израильские политики придумают новое обоснование, чтобы избежать противостояния с РФ.

«Я не верю в то, что нынешняя война дает какое-то новое звучание российско-украинскому конфликту. Между нашими странами есть определенное сотрудничество и определенные противоречия. Я горд, что в Украине используют хотя бы систему оповещения о налетах, которая была предоставлена Израилем. Есть еще некоторые нюансы, которые Израиль все-таки сделал», — добавил Шлеймович.

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила систему ПВО Patriot от Израиля и она работает в Украине уже месяц.

В июне посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль все же передавал оружие Украине, несмотря на распространенное мнение об отсутствии военной помощи со стороны этой страны.

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — подчеркнул Бродский.

Впоследствии Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло заявления посла в Украине о передаче системы ПВО.

14 июня Зеленский заявлял, что система противовоздушной обороны Patriot, которую планировали передать Киеву через Израиль при поддержке США, не поступила.