«Еще две системы получим осенью». Зеленский заявил, что в Украине уже работает Patriot от Израиля

Владимир Зеленский не уточнил, когда именно израильский Patriot прибыл в Украину (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила систему ПВО Patriot от Израиля и она работает в Украине уже месяц.

«Израильский комплекс работает в Украине. Месяц работает. Две системы Patriot мы получим осенью», — сказал Зеленский во время брифинга 27 сентября.

4 мая газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США писала, что Украина может получить еще две системы ПВО Patriot, одну из них из Израиля.

Реклама

В июне посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль все же передавал оружие Украине, несмотря на распространенное мнение об отсутствии военной помощи со стороны этой страны.

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — подчеркнул Бродский.

Впоследствии Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло заявления посла в Украине о передаче системы ПВО.

14 июня Зеленский заявлял, что система противовоздушной обороны Patriot, которую планировали передать Киеву через Израиль при поддержке США, не поступила.