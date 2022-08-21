«Вскоре прибудут». Шольц обещает, что Украина получит современные немецкие ПВО и РЛС COBRA 21 августа, 19:45 Шольц обещает сокро передать Украине немецкие системы ПВО IRIS-T (Фото:Diehl BGT Defence)

Канцлер Германии Олаф Шольц уверяет, что Украина скоро получит обещанные системы противовоздушной обороны IRIS-T и станцию радиолокационной контрбатарейной борьбы COBRA.

Об этом он сказал во время дня открытых дверей федерального правительства 21 августа, сообщает DW.

Шольц в очередной раз отверг критику относительно недостаточных темпов и объемов предоставления немецкого вооружения Украине и заявил, что ФРГ «поставляет большое количество оружия». По его словам, Берлин сейчас передает «самое современное и эффективное оборудование».

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Среди прочего, канцлер упомянул о запланированных поставках систем ПВО IRIS-T и контрбатарейных радаров COBRA.

«Это в скором времени прибудет туда [в Украину]», — заверил Шольц, пообещав, что Германия и дальше будет предоставлять Киеву «все необходимое для обороны». В то же время Шольц заявил, что важно «не допустить эскалации войны».

Die Welt сообщала, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву. В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины.



В начале июня Шольц пообещал Украине предоставить IRIS-T «в ближайшие недели». 21 июля министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что немецкие системы ПВО IRIS-T, которые должны передать Киеву, находятся на стадии производства и должны быть готовы к концу лета.

Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.



COBRA — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, способная определять позиции артиллерийских средств противника, минометных батарей, а также самодельных ракетных установок. Максимальная производительность разведки — обнаружение 40 огневых позиций за 2 минуты. Время развертывания — 10 минут.



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