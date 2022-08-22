«Никогда не было угрозой». Шольц перед войной заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет 22 августа, 10:53 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

На переговорах перед началом полномасштабной войны России против Украины канцлер Германии Олаф Шольц уверял российского диктатора Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет.

Об этом сообщает Die Welt.

«Этого (вступления Украины в НАТО — ред) не произойдет в ближайшие 30 лет», — говорил Шольц.

Однако, по словам канцлера, Путин обладает «полностью абсурдными» идеями. Диктатор заявил ему, что, например, Беларусь и Украина якобы «не должны быть отдельными государствами».

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«НАТО никогда не представляло угрозы для России», — сказал Шольц.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил очередное лживое оправдание захватнической войны России против Украины. Он утверждает, что решение о вторжении якобы было принято из-за «неприемлемых» угроз безопасности России, созданных Украиной.

Шойгу повторил тезисы российской пропаганды о якобы геноциде на Донбассе и угрозах НАТО для РФ.

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