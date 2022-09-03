Орбан приехал в Москву на похороны Горбачева 3 сентября, 16:31 Премьер Венгрии Орбан прибыл в Россию для прощания с Горбачевым (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina / Pool)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 сентября приехал в Москву на похороны последнего лидера СССР Михаила Горбачева.

Сначала о визите Орбана в Москву сообщили венгерские медиа со ссылкой на руководителя пресс-службы премьера Берталана Хаваси.

Позже российские СМИ опубликовали видео прибытия Орбана в Дом союзов, где проходила церемония, в составе достаточно большой делегации. Он принес с собой две белые розы, которые положил к гробу Михаила Горбачева.

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Фото: REUTERS / Evgenia Novozhenina / Pool

В Кремле заявили агентству РИА Новости, что Виктор Орбан не собирается встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, сам Путин попрощался с умершим Горбачевым в морге еще 1 сентября. В Кремле заявили, что похороны он посещать не будет из-за «занятости».

В субботу, 3 сентября, в Москве прощались с последним руководителем СССР Михаилом Горбачевым, скончавшимся 30 августа на 92-м году жизни.



Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его женой Раисой.

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