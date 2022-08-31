Смерть «последнего императора». О самом главном, что сделал Горбачев 31 августа, 10:30 Виталий Портников: Несомненно, Михаил Горбачев начал масштабные изменения в Советском Союзе (Фото:REUTERS)

В день, когда Михаил Горбачев ушел в отставку с поста президента СССР, я опубликовал в специальном номере «Независимой газеты» статью под названием «Последний император».

В отличие от моих российских коллег, вздыхавших из-за неудач реформ Горбачева, я считал, что самое главное в его политической биографии — это то, что первый и последний президент Советского Союза одновременно и последний глава империи. И с его отставкой завершается его история. Я и сейчас так считаю. Путин, возможно, очень хочет быть «императором», но только он им не является. А Горбачев руководил государством, в которое российские империалисты очень хотят вернуться. Но только это возвращение так же невозможно, как невозможно было для Горбачева это государство удержать, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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Украинцы предсказуемо относятся к Горбачеву совсем иначе, чем россияне. Причем любые россияне. Консерваторы в России ненавидят Горбачева за то, что он «развалил Советский Союз», либералы «благодарят за свободу». Но украинцы уверены, что они сами вышли из СССР, когда проголосовали за независимость. А вот Горбачев как раз пытался их в этом государстве удержать. Благодарить за свободу в Украине тоже не принято. Тем более что Чернобыль, ставший демонстрацией неспособности власти к коммуникации с населением, произошел именно при Горбачеве.

Перестройки и гласности как таковых в Советской Украине тоже не было: Владимир Щербицкий, тормозивший какие-либо изменения, продолжал руководить республикой почти весь период правления Горбачева. А когда его наконец-то отправили на пенсию, откат от реформ начался уже во всем Советском Союзе. Так что свободу украинцам пришлось отстаивать самим.

Украинцы предсказуемо относятся к Горбачеву совсем иначе, чем россияне

После отставки Горбачев довольно быстро превратился в политического пенсионера, в образ из учебника истории. В первую очередь, из учебника истории стран Запада, где его любили прежде всего за мирный демонтаж коммунистической системы. Страх перед войной с СССР — ядерной войной, конечно, был главным ужасом цивилизованного мира все послевоенные годы. И то, что Советский Союз ушел со сцены, а ядерной войны так и не произошло, на Западе считают заслугой Горбачева. И, конечно, на этом фоне — мы выжили и не стали жертвами ядерной катастрофы — тускнеет неспособность Горбачева к реформированию страны, его очевидное непонимание необратимости изменений и отсутствие плана этих изменений, его фактический отказ от серьезных реформ в последний период правления, который и спровоцировал попытку переворот в августе 1991 года.

Между тем для меня как для современника Горбачева и бывшего гражданина общего государства это остается самым главным. Вместо развода союзных республик произошел развал — причем Горбачев противился и разводу, и развалу и ни на что не мог повлиять. Экономика была доведена до коллапса, что создало возможность появления олигархической и клановой системы. И вот последний президент СССР умирает на фоне войны между прежней «первой» и бывшей «второй» республиками своей империи — очень символично!

Да, вне всякого сомнения, Горбачев начал масштабные изменения в Советском Союзе. Но его отчаянная неспособность осознать содержание и масштабы этих изменений и заложили основы всех будущих конфликтов, которые спустя 31 год после отставки «последнего императора» начинают приобретать эпический масштаб.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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