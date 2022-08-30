Умер Михаил Горбачев 30 августа, 23:32 Горбачеву исполнился 91 год (Фото:Вени Марковски via Wikimedia)

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

В ЦКБ заявили, что Горбачев умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

Михаил Горбачев возглавил СССР в 1985-м и руководил страной до ее распада в 1991 году. После начала «парада суверенитетов», в ходе которого союзные республики одна за другой принимали декларации о независимости, он предпринял попытку сохранить СССР и предложил проект нового Союзного договора — союзного государства, которое включало бы в свой состав суверенные республики.

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После того, как зимой 1991 года в Украине провели референдум о независимости и были подписаны исторические Беловежские соглашения, Горбачев 25 декабря 1991-го объявил о сложении полномочий президента СССР.

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году Горбачев поддержал антиукраинскую политику российского диктатора Владимира Путина и оккупацию Крыма. В мае 2016 года украинские власти запретили Горбачеву въезд на территорию страны за его высказывания о Крыме.

Через два дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину основанный бывшим политиком Горбачев-Фонд опубликовал короткое заявление с призывом прекратить боевые действия и начать переговоры.

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