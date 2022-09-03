В Москве прощаются с Горбачевым. Путин демонстративно проигнорировал церемонию и отказал ему в государственных почестях 3 сентября, 11:38 Церемония прощания с Горбачевым в Колонном зале в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool)

В субботу, 3 сентября, в Москве прощаются с последним руководителем СССР Михаилом Горбачевым, который умер 30 августа на 92-м году жизни. Российский диктатор Владимир Путин решил проигнорировать церемонию и, как пишут мировые СМИ, отказал Горбачеву в государственных почестях.

Публичное прощание с Горбачевым проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве. Медуза сообщает, что церемония собрала тысячи людей. Полицейские пропускают их группами по несколько десятков человек, свидетельствует трансляция, которую ведет агентство Reuters. У ограждений, установленных около здания, выстроилась длинная очередь. Сегодня же, 3 сентября, Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его женой Раисой, умершей 23 года назад.

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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Мировые информагентства особо отмечают, что власти России не стали организовывать для Горбачева церемонию государственных похорон — почести с соблюдением строгих правил протокола, которые проводят по случаю прощания с людьми, оказавшими особое влияние на жизнь страны.

Путин неоднократно называл развал СССР, произошедший при Горбачеве, «величайшей геополитической катастрофой ХХ века» и сегодняшнюю церемонию прощания с ним не посетит. В Кремле заявили об этом заранее, сославшись на «плотный график» российского диктатора. Путин простился с Горбачевым в морге Центральной клинической больницы в Москве ранее, 1 сентября — без дополнительных церемоний и участников.

Однако российские СМИ сообщают, что сегодняшнее прощание с Горбачевым посетил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

«Михаил Горбачев — советский лидер, которым восхищались на Западе и который прожил достаточно долго для того, чтобы увидеть срыв всех реформ, за которые он выступал — будет похоронен в субботу без государственных почестей и присутствия Владимира Путина», — характеризует сегодняшнее событие агентство Reuters. По его информации, единственным знаком государственного внимания сегодня является почетный караул у гроба Горбачева.

Агентство AFP также подчеркивает, что Горбачева хоронят «без фанфар» церемонии государственных похорон и при «бросающемся в глаза отсутствии Владимира Путина». AFP отмечает, что отсутствие Путина на похоронах «является признаком противоречивого наследия Горбачева в России, где реакция на его смерть резко отличалась от реакции на Западе». Ранее Германия объявила, что в 3 сентября в Берлине будут приспущены флаги в память о Горбачеве. В ФРГ считают, что он сыграл немалую роль в невмешательстве советских войск во время падения Берлинской стены в 1989 году и последующего объединения Германии.

Reuters также подчеркивает, что из-за фактического разрыва отношений с РФ на фоне ее войны против Украины в Москве сегодня отсутствуют многие западные лидеры, которые в противном случае наверняка могли бы посетить церемонию. «Вместо этого рядовые россияне пройдут мимо открытого гроба лауреата Нобелевской премии мира», — пишет агентство, отмечая, что масштаб церемонии очень далек «от национального дня траура и государственных панихид в главном соборе Москвы, которые были дарованы в 2007 году бывшему президенту России Борису Ельцину». Ельцин стал первым главой РФ, который был похоронен на церковной церемонии (после российского императора Александра III). На той церемонии присутствовали и Горбачев, и Путин, сменивший Ельцина на посту президента РФ.

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