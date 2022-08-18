Из-за войны в Украине наступит конец эпохи Запада — Орбан 18 августа, 16:45 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что после завершения войны России против Украины Запад станет более слабым, чем до ее начала.

В интервью Tichys Einblick он заявил, что страны Запада не смогут выиграть войну в Украине военным путем, в то же время санкции против России якобы никак не дестабилизируют ее. При этом, по его мнению, ущерб от введенных против страны-агрессора ограничений для Европы «огромен».

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«Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец господству Запада», — заявил Орбан.

Премьер также добавил, что от войны выиграли только те, у кого есть собственные источники энергии.

«Россияне наживаются. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы Газпрома удвоились. Выиграли китайцы, которые раньше находились в зависимости от арабов. И, конечно, крупные американские корпорации получают выгоду», — отметил глава правительства Венгрии.

Ранее Виктор Орбан вызвал шквал критики со стороны оппозиционных партий и европейских политиков из-за заявления о том, что он выступает против «смешения» европейских и неевропейских рас, а страны, где они «смешиваются», «не являются нациями».

Орбан также выступил против военной помощи Украине для ее защиты от полномасштабной агрессии России.

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