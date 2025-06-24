«Приведет к хаосу». Трамп заявил, что не хочет «смены режима» в Иране

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио в Ситуационной комнате во время ударов по Ирану (Фото: The White House / Х.com)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет «смены режима» в Иране, которая, по его словам, приведет к хаосу. Об этом американский президент сказал журналистам на борту самолета Air Force One по дороге на саммит НАТО, сообщила корреспондент Reuters Нандита Боус.

«Нет. Если бы было, то было, но нет, я не хочу этого. Я хотел бы, чтобы все успокоилось как можно скорее. Смена режима требует хаоса, а в идеале мы не хотим видеть столько хаоса. Посмотрим, как будет дальше», — сказал президент США.

Трамп также заявил, что Иран не будет иметь ядерного оружия. По его словам, российский диктатор Владимир Путин позвонил ему и предложил «помощь» по урегулированию ситуации с Тегераном.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня на Ближнем Востоке, которое он объявил несколько часов назад, и он недоволен каждой из стран, но особенно Израилем.

Он также утверждает, что ядерный потенциал Ирана исчез.

В собственной соцсети Truth Social он также призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным телеканала CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2.

Инфографика: NV

Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимыми убытками». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

Позже глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называлась Midnight Hammer (Полуночный молот). По словам генерала, американские бомбардировщики вылетели с территории США, и некоторые из них направились на запад к Тихому океану в качестве «приманки».

Как отметил генерал Кейн, американские военные в рамках операции применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушительницы бункеров».