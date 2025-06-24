После звонка Трампа Израиль воздержался от новых ударов по Ирану

Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана во вторник, 24 июня, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом .

Об этом заявила канцелярия премьера Израиля, сообщает CNN.

Отмечается, что удар по Ирану осуществили через несколько часов после того, как должен был вступить в силу режим прекращения огня. Израильские чиновники обвинили Тегеран в нарушении договоренностей — по их словам, Иран выпустил несколько ракет по Израилю.

В канцелярии добавили, что Трамп «выразил искреннюю благодарность Израилю», а Нетаньяху обязался воздержаться от новых ударов.

По данным источников CNN в Белом доме, президент США был «крайне решительным и прямолинейным» во время разговора с израильским премьером.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточнил, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна согласилась на прекращение огня с Ираном.

В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня на Ближнем Востоке, которое он объявил несколько часов назад, и он недоволен каждой из стран, но особенно Израилем.

«Они не знают, что, черт возьми, делают. Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на миссию сегодня утром», — сказал американский президент.