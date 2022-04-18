«Россия себя ведет как бешеный маньяк с гранатой в руках». Интервью о ситуации в Мариуполе

18 апреля, 08:55
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Разрушенные обстрелами дома в Мариуполе. 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные обстрелами дома в Мариуполе. 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сравнивает Россию с бешеным маньяком и считает, что единственным вариантом для спасения города являются не переговоры, а его деблокада оружейным путем.

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В интервью Радио НВ Забавин также рассказал, как под ежедневными обстрелами выживают по меньшей мере 100 тысяч оставшихся в Мариуполе людей, и есть ли у них шанс на эвакуацию.

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— Какое количество людей, по вашим оценкам, остается в Мариуполе?

— Сейчас давать точную оценку невозможно, но, по имеющейся информации, от 100 до 140 тысяч жителей города.

— Оккупанты вроде бы выдают пропуска для перемещения по Мариуполю. Это может быть подготовкой к паспортизации. Что вам известно?

— Все, что происходит в Мариуполе со стороны оккупантов и российских террористов, — это не новость, а мир уже видел в нацистской Германии в годы Второй мировой войны — так называемый аусвайс, паспорт. Они даже не скрывают: этот процесс они называют фильтрацией населения по каким-то своим критериям, которые они сами определили. Нарушая все международные законодательные основы, они таким образом «просеивают» людей — «благонадежный» или нет. Это касается тех людей, которые остаются на территории оккупированных частей Мариуполя, выезжающих в разные стороны, которых насильственно вывозят в сторону оккупированной территории и России.

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— Оккупанты продолжают принудительно вывозить людей в направлении «Л/ДНР», России?

— Этот процесс продолжается Российской Федерацией, их террористической армией. Сейчас у них очередь, потому что они понастраивали пункты в направлении оккупированных территорий. Они проверяют всех людей, их телефоны; раздевают, осматривают тело на какие-то отметки; российские спецслужбы проводят жесткий допрос. Есть также люди, которых насильственно вывезли в РФ: им удалось выехать в Грузию, в Европу. Некоторые даже вернулись на контролируемую украинскую территорию.

Очень много людей, которых насильственно отправляют в сторону РФ. Там им предлагают осваивать дальние российские территории — Сибирь. Они сами не умеют ничего делать и таким образом, по-видимому, Россия хочет решить свою демографическую проблему, но уверен, что им это не удастся.

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— Украинские документы у людей остаются? Известны ли вам факты, когда забирали паспорт?

— Есть разные случаи: в основном остаются. Но были единичные случаи, когда у мужчин документы забирали.

— Происходит ли сейчас в Мариуполе принудительная мобилизация? С 18 апреля россияне планировали закрыть город на въезд и выезд. Хватает ли у них сил для этого?

— Фактически город уже закрыт несколько дней. Работают только оккупационные фильтрационные лагеря.

Оккупанты даже запрещают перемещение мужчин и вообще людей между микрорайонами. Они как-то будут по микрорайонам людей пересчитывать и проверять. Практически эти люди являются заложниками армии РФ.

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— Продолжаются ли с той же интенсивностью обстрелы и бои в городе?

— Интенсивность обстрелов не уменьшается. Я был в городе до середины марта. Авиация начала расстреливать Мариуполь с 9 марта, так они ее каждый день и применяют. Вчера даже новый боевой самолет был применен. Эти обстрелы продолжаются, интенсивность не стихает.

Мариуполь, 17 апреля 2022 года (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Мариуполь, 17 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Россия себя ведет как бешеный маньяк с гранатой в руках, поэтому какой-либо логике поддаваться это не может. То, что сейчас происходит в Мариуполе, это геноцид украинцев в городе со стороны террористического государства Российская Федерация.

— Относительно гуманитарной ситуации. Есть единичные сообщения, что оккупанты что-то раздают местному населению.

— До 24 февраля в Мариуполе у всех украинцев все было хорошо. Мы могли свободно покупать еду, мы могли делать то, чего душа желала. У нас все было — свет, газ, вода. А сейчас это выглядит «мы пришли, разбомбили ваши дома, учебные заведения, культурные, больницы. Теперь мы вам дадим бутылку воды, буханку хлеба и баночку тушенки». Вот так выглядит российская оккупация.

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Действительно, они выдают какие-то продукты, но были случаи, когда российские военные разграбили украинскую гуманитарную помощь, и эти продукты с украинскими надписями выдавались жителям города вроде бы со стороны РФ. Хорошо, что людям хоть что-то достается, но мы видим уровень цинизма, зверства и геноцида.

— Есть ли надежда на переговоры?

— Глобально… Видимо, переговоры должны быть с [присоединением] к процессу наших международных партнеров. Но, по моему убеждению, с Россией договариваться — это договариваться с бешеным маньяком о том, как он вас будет убивать — медленно или быстро. Единственный вариант для спасения — ранить или убить маньяка.

Я убежден, что мировое сообщество должно быть более решительным и предоставить все необходимое оружие, чтобы была возможность деоккупировать, деблокировать Мариуполь.

Редактор: Юлия Козина

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