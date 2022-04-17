«Хочу домой!». Девочка Алиса более 50 дней находится в бункере Азовстали. Полк Азов призывает мир помочь Мариуполю 17 апреля, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Алиса более 50 дней находится в бункере предприятия Азовсталь в Мариуполе (Фото:Полк Азов)

Радио НВ получило от полка Азов видео, на котором девочка Алиса просит об эвакуации. Она — дочь женщины-медика, которая сейчас тоже защищает город от оккупантов.

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По информации Азова, девочка, как и семьи военных и сотни гражданских, уже более 50 дней находится в одном из бункеров Азовстали.

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«Хочу, чтобы меня эвакуировали. <...> Хочу к себе домой», - говорит Алиса.

«Посмотрите в ее глаза. Глаза, полны надежды. Представьте, как ее светлые нежные волосы развеиваются от морского ветра. Представьте, как под весенними теплыми лучами солнца она сейчас должна бегать и смеяться. Разве наши дети заслуживают того, что сейчас с ними происходит?», — говорится в сообщении Азова.

После умышленных попаданий в Драмтеатр, роддом, люди не верят призывам оккупантов и боятся самостоятельно эвакуироваться, сообщают в Азове и просят поддержки международного сообщества:

«Без гарантий мирового сообщества, без поддержки международных дипломатов - гражданское население, наши дети будут гибнуть и дальше. В блокированном Мариуполе, в подвалах Азовстали. Мир, проснись! Ради будущего наших детей!», — призвал полк Азов, защищающий город от россиян с первого дня полномасштабной войны против Украины».

Глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что защитники Мариуполя в очередной раз отвергли ультиматум России о сдаче города.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают инфраструктуру города. По предварительным оценкам, в Мариуполе погибли от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден: уничтожение украинских военных в блокадном городе поставит точку на переговорах с Россией.

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