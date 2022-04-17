В деоккупированной Катюжанке нашли дневник российского оккупанта, в котором он размышляет о войне, гитлеризме и смерти Путина — Схемы 17 апреля, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант вел дневник во время своего пребывания на войне в Украине (Фото:Схемы)

После освобождения Катюжанки Киевской области в местной школе нашли дневник одного из российских военнослужащих, вероятно, офицерского ранга, который пишет о том, откуда и зачем россияне приехали в Украину, анализирует военную стратегию РФ и хвастается допросами украинцев.

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Дневник был найден в катюжанской школе во время уборки после деоккупации села. Оккупант излагал свои мысли в простой тетради, которую вероятно нашел в этом же учебном заведении. Записи проанализировали журналисты Схем.

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Идентифицировать личность автора пока не удалось: военный только раз на страницах дневника называет свое имя — Константин. Отмечает, что вместе с армейцами пересекли украинскую границу 24 февраля. Через несколько дней, 28 февраля, прибыли в Катюжанку.



Фото: Схемы

Свои размышления он начал описывать с 13 марта — когда российская армия уже почти две недели как оккупировала территорию села и окопалась в школе.

«Ехали на учения, а попали на войну… война ли…», — такой заголовок дневника.

Военный вспоминает путь, который они проделали: выехали из российского города Смоленск через Беларусь — и попали на территорию Украины.

«Сижу в Катюжанке, это такое село. Изучаю школьную документацию. До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это», — пишет военный.

Фото: Схемы

В то же время, даже позволяет себе критиковать поведение командования: «Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что «Дело наше верное, победа будет за нами». Но верно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?

«Хотели блицкриг, а в итоге… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной „Нюрнберг“, я вилять не стану, виноват, был, воевал, сожалею», — пишет россиянин.

Фото: Схемы

На страницах дневника военный рассказывает о потерях среди «своих».

«Артиллерия „мажет“, БПЛА тупят… войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе… Путину скоро 70 [столько ему исполнится в октябре 2022], если он умрет начав войну, будет „что-то“», — говорится в записях.

Через два дня, 15 марта, военный написал о том, что, вероятно, по месту их пребывания будет организован. ОГВС (Объединенная группировка войск) (сил) или «ПВД» (пункт временной дислокации.

В конце марта Схемы нашли, что конкретно на местности Катюжанской школы русские войска обустроили пункт командования.

«В воздухе витают слухи о контрнаступлении укр. Якобы страны помогают личным составом и техникой. Но это только слухи», — продолжает дописывать военный и в этот раз уже хвастается тем, что «задания выполнены отлично», армейцы обнаружили «хранилище техники».

Еще через два дня военный расскажет о том, как проводил допрос.

«Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все — нацисты. Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами», — пишет оккупант.

Фото: Схемы

«В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь — суровость и профессионализм мною были обнаружены с чисто самоотдачей, что вызвало увлечение специалистов из ФСБ. Допросы проходят успешно, информативно, обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это, как бы он ни хитрил, на таких товарищах я, как говорится, собаку съел», — рассказал военный.

Фото: Схемы

Радио Свобода удалось раньше пообщаться с бывшим украинским военнослужащим, который, по его словам, просидел в подвале два дня. Вместе с ним, говорит, было еще 14 человек.

Он рассказал, что его допрос в школе проводил военный по прозвищу «Немец». Журналисты заметили эту надпись на дверях одного из школьных кабинетов.

После упоминаний о проведённом допросе российский военный пожаловался на то, что его не берут «в бой».

«Обещали взять на боевое задание, долго я обивал пороги, чтобы добиться разрешения — в ответ убеждают, что это опасно, а мою голову надо беречь, у каждого своя война, и не всегда она на поле, в перестрелке, что моя роль не меньше важно, что мною уже многое сделано для победы российского оружия», — говорится в дневнике.

Фото: Схемы

Ниже он фантазирует по теме карьерной перспективы: «Коллеги выше рангом, которые служат в сфере безопасности, предвещают мне успешное будущее сотрудника контрразведки и обещают помощь в подготовке и пребывании в академии».

На остальных страницах он пишет о том, что мечтает стать судьей и размышляет над тем, какие проблемы есть в судебной системе и как ее реформировать.

Последнее сообщение в дневнике датировано 19 марта.

Катюжанка находилась под российской оккупацией около месяца.

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