Развалины и тела на улицах. Reuters показало, как выглядит сейчас заблокированный Мариуполь 17 апреля, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты превратили Мариуполь в руины (Фото:REUTERS / Pavel Klimov)

Журналисты агентства Reuters побывали в заблокированном Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича — одного из двух заводов, в подземных туннелях и бункерах которого скрывались украинские военные, защищающие город.

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Reuters опубликовало видео из разрушенного города.

«Завод превратился в руину из витой стали и взорванного бетона, без признаков защитников. На близлежащих улицах лежало несколько тел мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белых ботинках. Кто-то написал краской „заминировано“ на заборе разгромленной АЗС», — говорится в сообщении агентства.

Видео дня

Журналисты рассказали, что увидели только один признак жизни с места, где они находились — красный автомобиль медленно проехал по пустой улице. На его лобовом стекле была приклеена скотчем бумажка с надписью «Дети».

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

По состоянию на 4 апреля в городе еще оставались около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозят на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки.

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