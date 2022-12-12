«В конце моей речи зал встал». НВ взял интервью у украинской нобелевской лауреатки сразу после вручения премии 12 декабря, 22:36 Эксклюзив НВ Глава правозащитной организации Центр гражданских свобод Александра Матвийчук (Фото:Amanda Andrade-Rhoades/ AP / East News)

Александра Матвийчук, глава правозащитной организации Центр гражданских свобод, а теперь еще и нобелевская лауреатка, рассказывает о церемонии вручения премии, о проектах, которыми гордится и о своем отношении к россиянам

10 декабря со сцены городской ратуши норвежской столицы Осло гордо и громко звучал украинский язык — к почетному мировому сообществу с мощной речью обратилась Александра Матвийчук, глава правозащитной организации Центр гражданских свобод (ЦГР), которая в этом году получила Нобелевскую премию мира. Последние 15 лет ЦРГ защищает права человека и хорошо известен широкой общественности своими инициативами, к которым приобщались тысячи людей. Самые известные из них — правовая помощь Евромайдан SOS и глобальная акция Save Oleg Sentsov, которая привела к освобождению украинского режиссера и еще 34 политических заключенных.

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Теперь правозащитники стали первыми украинцами, официально получившими столь высокую награду на церемонии вручения в Осло, правда сцену и премию разделили с российскими и белорусскими коллегами — организацией Мемориал и правозащитником Алесем Беляцким.

Александра Матвийчук дала интервью НВ сразу после нобелевской церемонии.

— Что чувствовали во время церемонии вручения премии и какой была первая мысль, когда получили награду?

— В начале речи я вспомнила, что впервые украинский язык звучит на официальной церемонии награждения Нобелевской премии мира, и что для меня это было важно, потому что Россия говорит, что украинского языка не существует. После этого зал разразился аплодисментами, и в конце речи, когда я призвала к солидарности и поддержке Украины, зал встал.

Я чувствую себя гордой от того, что я являюсь частью украинского народа. Потому что эта премия, которую я сейчас держу в руках, — это отметка усилий всего украинского народа, который имеет смелость бороться за свои ценности.

— Эту премию вы получили вместе с российскими и белорусскими правозащитниками. Как вы к этому относитесь, ведь сегодня решение выходить на одну сцену с представителями стран-агрессоров воспринимается достаточно неоднозначно?

— Следует понимать, что эта премия дается не странам. И это ни в коем случае не старый советский нарратив о братских народах, вызывающий у людей достаточно справедливое раздражение, когда мы находимся в кровавой войне, отстаивая свою свободу и демократический выбор.

Эта премия дается людям, правозащитникам, с которыми мы работали много лет и во время войны совместно документировали военные преступления. Они помогали нам защищать права украинских политических заключенных, как в РФ, так и на оккупированных Россией территориях.

Это очень человеческая история и это повторение известного лозунга диссидентов, которое я услышала от своего учителя Евгения Сверстюка: «За вашу и нашу свободу». Я именно так ее [эту премию] воспринимаю. Здесь в Норвегии первый вопрос, который я получила, когда вышла из самолета, был о том, почему мы отказались давать совместное интервью. Я объяснила, что Украина борется за свою субъектность, нам всем есть что сказать, и очень правильно будет говорить в полный голос на отдельных интервью.

— В этом году денежная часть премии составляет 10 млн шведских крон ( $960 тыс.). Думали ли вы о том, на что ЦГС потратит эти деньги?

— Понятно, что ни в коем случае мы не собираемся оставлять деньги себе, и сейчас в организации идут обсуждения того, как лучше применить их во благо Украины и людей здесь. Есть много направлений, которые нуждаются в финансовой помощи, но мы выделили три — восстановление, поддержка нуждающихся в этом и борьба за справедливость. Если говорить о конкретном проекте, то мы не будем менеджерить эти средства, есть много организаций, работающих по этим направлениям.

Пока нет коммуникаций относительно передачи нам суммы, и эти средства у нас на счетах в ближайшее время не появятся, поэтому время на принятие решений есть.

— Какие возможности для вашей будущей правозащитной деятельности может дать статус нобелевского лауреата?

— Эта награда не зря считается одной из самых престижных, и это уникальная возможность для Украины заявлять вслух те вещи, которые раньше мало кто обращал внимание.

Мы все восемь лет, как правозащитники, говорим о проблеме незаконно заключенных Россией людей, но последние два года обмены вообще никакие не происходили ни в Крыму, ни в Луганской, ни в Донецкой областях.

Но сейчас Нобелевская премия мира дает нам внимание: когда церемония еще не состоялась, а мы уже видим огромное внимание как к проблеме, над которой мы работаем, так и к тем способам ее решения, которые мы предлагаем. Это внимание не только от средств массовой информации, которые открывают нам те аудитории или страны, аудитории которых нам раньше были недоступны. Это внимание со стороны людей, принимающих решения.

Последние 15 лет ЦРГ защищает права человека и хорошо известен широкой общественности своими инициативами, к которым приобщались тысячи людей. / Фото: SERGEI GAPON/AFP/East News

И мы используем все возможности, которые дает Нобелевская премия мира как для возвращения всех незаконно заключенных Россией людей домой, так и для привлечения Путина и других преступников к ответственности.

— Каково сегодня состояние украинских заключенных в Крыму и на Донбассе, что с ними происходит и есть ли надежда на их освобождение?