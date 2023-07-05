Байден выступал против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за решений Лондона по Украине — Politico 5 июля, 20:49 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден выступает против назначения главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса генсеком НАТО из-за готовности Лондона обучать ВСУ на F-16 без одобрения Вашингтон, сообщает Politico со ссылкой на источник в Альянсе.

По данным СМИ, Бен Уоллес считался одним из главных кандидатов на должность генерального секретаря НАТО в случае отставки Йенса Столтенберга. Однако издание отмечает, что ему не удалось заручиться поддержкой Вашингтона на фоне напряженности, связанной с военной поддержкой Украины со стороны Лондона.

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Причиной позиции Байдена якобы стало то, что Британия начала активно продвигать идею обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и начала формировать коалицию с другими союзниками в этом вопросе, не дождавшись предварительно согласия США.

Источник в Альянсе сказал, что этот шаг «положил конец всякой оставшейся надежде» министра Уоллеса обыграть Байдена.

Ранее СМИ писали, что Байден настаивал, чтобы следующим генеральным секретарем НАТО стала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

4 июля Йенса Столтенберга оставили генсеком НАТО еще на год — до 1 октября 2024-го.

Ранее Politico сообщило, что его могла заменить премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Марка Рютте, премьер Испании Педро Санчес или министр обороны Британии Бен Уоллеса

Последний выражал заинтересованность в том, чтобы стать следующим генсеком НАТО, но вскоре заявил, что «этого не произойдет».