«Плохая услуга». Великобритания «в ярости» из-за отказа Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО — СМИ 23 июня, 09:51 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Президент США Джо Байден оказал «плохую услугу» Великобритании, заблокировав кандидатуру министра обороны страны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО, сообщили британские правительственные источники, пишет The Telegraph.

Издание пишет, что министр обороны был фаворитом среди многих стран-членов, чтобы в конце этого года сменить нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Но в среду, 21 июня Уоллес признал, что его стремление взять бразды правления в свои руки, о котором он неоднократно заявлял публично, теперь «не состоится».

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Союзники Уоллеса сообщили The Telegraph, что, по их мнению, его амбиции были сорваны после того, как президент США отказался одобрить его попытку стать следующим генеральным секретарем военного альянса.

Правительственные источники сообщили, что теперь есть опасения, что отказ может повредить особым отношениям.

Теперь кажется вероятным, что Столтенберга, бывшего норвежского премьера, попросят отложить выход на пенсию, который первоначально был назначен на конец этого года, на 12 месяцев.

Источник в правительстве сказал, что такой поворот событий — плохой для отношений между США и Великобританией.

«Мы должны быть их ближайшим союзником. И вот что мы получаем… Это то, что есть… но это плохо для отношений между Великобританией и США. Они сделали Великобритании плохую услугу, отдав предпочтение этой датской леди (Метте Фредериксен — ред)», — сказал он.

По данним издания, президент США изначально отдавал предпочтение премьер-министру Дании Метте Фредериксен, которую поддерживают Франция и Германия.

«Но один из источников сообщил, что он охладел к ней после того, как она не произвела на него впечатления во время визита в Вашингтон в начале этого месяца», — сказано в материале.



25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.