Глава британского Минобороны Уоллес заявил, что он не будет следующим генсеком НАТО 22 июня, 14:48 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он не будет следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает Politico.

«Это не произойдет», — сказал он.

По его словам, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг, норвежец, занимающий этот пост с 2014 года, остался на этой должности, отложив решение о преемнике до следующего года.

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Уоллес добавил, что перед тем, кто в итоге сменит Столтенберга в НАТО, будет стоять сложная задача. По его словам, человек «должен будет угодить и Макрону, и Байдену».



В интервью Уоллес также признал, что слова президента Франции Эммануэля Макрона по поводу европейской стратегической автономии, возможно, имеют смысл.

25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.