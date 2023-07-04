Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на один год — официально 4 июля, 12:31 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на этой должности еще на один год — до 1 октября 2024 года.

«Для меня большая честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий в качестве генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — говорится в сообщении Столтенберга в Twitter во вторник, 4 июля.

Видео дня

По его словам, трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире Альянс важен как никогда.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «прекрасной новостью» продолжение мандата Столтенберга в должности генсека НАТО.

«Трудные времена требуют сильного лидерства. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно это. Я с нетерпением ожидаю углубления нашего сотрудничества», — написал Кулеба в Twitter.

64-летний Столтенберг — бывший премьер-министр Норвегии, должен был завершить свой срок на посту генерального секретаря НАТО в конце сентября.

В феврале Йенс Столтенберг заявил, что он не будет пытаться получить продление контракта на должность. Однако из-за отсутствия консенсуса относительно преемника, члены НАТО обратились к нему с просьбой принять продление контракта.



27 июня Euractiv сообщало, что Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.



25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание назвало премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Еще одним кандидатом якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность стать следующим генеральным секретарем НАТО, но впоследствии заявил, что «этого не произойдет».