Байден хочет, чтобы Урсула фон дер Ляйен стала следующим генсеком НАТО — The Telegraph 5 июля, 08:16 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент США Джо Байден настаивает, чтобы следующим генеральным секретарем НАТО стала президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники.

По словам собеседника издания в Альянсе, американский лидер пытался убедить фон дер Ляйен стать преемницей Столтенберга на фоне опасений, что кандидата на должность в течение следующих 12 месяцев так и не появится.

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Как пишет The Telegraph, Байден и фон дер Ляйен за последние годы установили «прочные связи» на фоне вопросов Китая, Украины и климата.

«Говорят, что теперь она рассчитывает на Вашингтон в вопросах разведки, отказываясь от информации, которую ей передают европейские агентства, неправильно оценившие вторжение России в Украину», — говорится в материале.

Ранее президент Еврокомиссии говорила, что для нее стало бы честью попасть в список потенциальных преемников Столтенберга. Однако пресс-секретарь фон дер Ляйен заявил, что она «не готова к этой работе, ни сейчас, ни в будущем».

В частном разговоре она сказала Байдену, что не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года, пишет газета. В то же время стратеги Белого дома видят возможность «переманить» фон дер Ляйен после выборов в Европарламент в следующем году.

4 июля Йенса Столтенберга оставили генсеком НАТО еще на год — до 1 октября 2024-го.

Ранее Politico сообщило, что его могла заменить премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Другими кандидатами издание называло премьера Нидерландов Марка Рютте, премьера Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Последний выражал заинтересованность в том, чтобы стать следующим генсеком НАТО, но вскоре заявил, что «этого не произойдет».