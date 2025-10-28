Лавров утверждает, что Россия «не планирует» нападать на НАТО и готова «закрепить это в гарантиях безопасности»

Лавров нафантазировал, что угроза от НАТО «исходит отовсюду» (Фото: REUTERS/Шамиль Жуматов)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что РФ «не намерена» нападать на любую страну НАТО и готова «закрепить это в гарантиях безопасности».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Лавров выдумал, что Запад якобы не скрывает подготовки к «новой большой европейской войне».

Глава МИД России утверждает, что расширение НАТО «не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам».

Реклама

Он также нафантазировал, что угроза от НАТО «исходит отовсюду», в частности из Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом, по его словам, РФ надеется, что президент США Дональд Трамп хочет мира в Украине и «верен подходам саммита на Аляске».

Ранее Лавров заявил, что Москва не признает никаких нарушений с собственной стороны Будапештского меморандума. Он цинично обвинил Украину в несоблюдении положений документа, утверждая, что Россия якобы продолжает выполнять его условия.

7 октября аналитики Института изучения войны писали, что Россия ускоряет начальную фазу своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО и перешла к этапу подготовки информационно-психологической основы для такой войны.

Специалисты ISW предполагают, что сейчас Россия, вероятно, проводит «скоординированные подготовительные действия в рамках фазы создания физических и психологических условий» для чрезвычайных ситуаций военного характера.