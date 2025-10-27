Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не признает никаких нарушений с собственной стороны Будапештского меморандума. Он цинично обвинил Украину в несоблюдении положений документа, утверждая, что Россия якобы продолжает выполнять его условия.

В интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang Лавров цинично заявил в присущем российской пропаганде стиле, что Будапештский меморандум, мол, «предусматривает лишь гарантии со стороны ядерных государств о неиспользовании ядерного оружия» против стран, которые от него отказались и присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора», — утверждает глава МИД страны-агрессора.

Также Лавров добавил, что одновременно с меморандумом стороны подписали декларацию, в которой зафиксировали намерение придерживаться принципов ОБСЕ, в частности прав национальных меньшинств, демократии и свободы слова. По его словам, все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, «были грубо нарушены Киевом» [хотя на самом деле их постоянно нарушала сама Россия — прим. ред.]

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабное вторжение России в 2022 году не произошло бы, если бы Украина не отказалась от ядерного арсенала в рамках Будапештского меморандума.

Зеленский также отметил, что нынешняя война — это следствие нарушения международных обязательств и несоблюдения принципов глобальной безопасности.

В момент обретения независимости Украина располагала третьим по величине арсеналом ядерного оружия в мире. После подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина отказалась от статуса ядерного государства, а США, Россия и Великобритания (позже к ним присоединились Китай и Франция) в обмен на это предоставили Киеву гарантии суверенитета и территориальной целостности.