«Калининград ликвидируют в первые часы». Экс-командующий войсками США в Европе предсказывает Путину провал в случае нападения на НАТО

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что в случае войны НАТО с РФ «Калининград был бы ликвидирован в первые часы», ведь Вооруженные силы Альянса могут уничтожить российские войска и военную инфраструктуру за считанные часы.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Belsat TV во вторник, 14 октября.

В частности, экс-командующий войсками США в Европе предсказывает российскому диктатору Владимиру Путину разгром в случае войны с НАТО.

«Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же как она напала на Украину, ее уничтожили бы силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы ликвидирован в первые часы. В первые часы — Калининграда нет; все российские объекты уничтожены», — подчеркнул он.

Ходжес добавил, что аналогично силы НАТО уничтожили бы все российские военные объекты в оккупированном Севастополе.

9 октября колумнист The Washington Post Джордж Ф. Уилл писал, что в Германии стала бестселлером книга о сценарии нападения России на страны Балтии в 2028 году.

В частности, в Германии, а затем и Нидерландах, недавно стала бестселлером книга Карло Масалы, профессора международной политики в Мюнхенском университете Бундесвера, Если Россия победит: сценарий. Книга на 119 страниц была опубликована в Лондоне, но пока что не в США. Автор задает вопрос — что, если победа России в Украине будет «только началом»?

7 октября аналитики Института изучения войны писали, что Россия ускоряет начальную фазу своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО и перешла к этапу подготовки информационно-психологической основы для такой войны.

Специалисты ISW предполагают, что сейчас Россия, вероятно, проводит «скоординированные подготовительные действия в рамках фазы создания физических и психологических условий» для чрезвычайных ситуаций военного характера.