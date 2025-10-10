Поджоги, шпионаж, дроны. ISW обнародовал карту гибридных атак России в Европе и определил ее фазу подготовки к войне с НАТО

ISW оценивает, что Россия все чаще прибегает к подобным скрытым и открытым атакам в Европе и перешла к т.н. «фазе 0» — фазе создания информационных и психологических условий в своей кампании по подготовке к возможной войне с НАТО.

Инфографика: ISW

Аналитики ISW констатируют, что государства ЕС и НАТО начали принимать меры для усиления европейской обороны от скрытых и явных атак России. 9 октября Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, которая осуждает недавние «эскалационные действия» России по нарушению воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Резолюция была принята 469голосами «за», 97 «против» и 38 «воздержались».

Европарламент отметил, что Россия несет полную и однозначную ответственность за действия в воздушном пространстве Польши, Эстонии и Румынии, а также осудил преднамеренные вторжения российских дронов, направленных на критическую инфраструктуру в Дании, Швеции и Норвегии. В резолюции не упоминались недавние полеты дронов над аэропортом Мюнхена, но немецкие чиновники недавно также возложили ответственность за эти действия на Россию, отметили в ISW.

В резолюции содержится призыв к странам ЕС «существенно» усилить свою оборонную и промышленную сотрудничество с Украиной, особенно в области дроновых технологий и контрмер. Члены Европарламента также отметили, что масштабы диверсионной и «гибридной» деятельности России против ЕС равноценны государственному терроризму, «даже если они находятся ниже порога вооруженного нападения» .

Газета Financial Times (FT) 9 октября сообщила со ссылкой на четырех чиновников НАТО, что государства Альянса обсуждают более решительные ответы на всеболее провокационные действия России. Сообщается, что предложения включают привлечение разведывательных беспилотников, которые бы собирали разведывательные данные о российской военной деятельности, уменьшение ограничений на способность пилотов сбивать российские угрозы и проведение учений НАТО вблизи российской границы, особенно в более отдаленных ее участках.

Два источника в НАТО сообщили FT, что целью этих дискуссий является согласование правил применения военной техники между государствами НАТО, поскольку некоторые страны требуют от пилотов визуального подтверждения угроз перед атакой цели, тогда как другие позволяют пилотам открывать огонь на основе данных радара или вероятной опасности, учитывая направление или скорость объекта. Чиновники заявили, что в НАТО надеются повысить цену провокационных действий России и четко определить контрмеры.