Вопрос передачи Украине словацких МиГ-29 обсуждался неофициально — министр обороны Надь 15 марта, 16:42 МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Правительство Словакии официально не обсуждало вопрос передачи Украине советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь в среду, 15 марта, передает информагентство TASR.

По словам Надя, в среду правительство обсудило этот вопрос в неофициальном порядке, формально его не было на повестке дня. Он также сказал, что правительство «все еще ждет определенных вкладов от иностранных партнеров» и переговоры с другими странами продолжаются.



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Надь рассказал другим министрам о предложении компенсации за самолеты, а начальник Генштаба Даниэль Змеко проанализировал технические аспекты. Члены правительства договорились, каким образом хотят принять решение о безвозмездной передаче истребителей.

«Мы очень четко понимаем, как мы собираемся это сделать с юридической точки зрения», — сообщил Надь.

Министр также сказал, что часть словацких МиГ, если их отправят в Украину, будут использовать только на запчасти из-за их состояния.



Министр юстиции Вильям Карас считает, что правительство Словакии сообщит об окончательном решении до заседания на следующей неделе, передает Teraz.sk.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава может отдать Украине все свои истребители МиГ-29. 9 марта Ярослав Надь подтвердил переговоры с Польшей о совместной передаче самолетов.

Ранее появлялась информация, что Словакия может передать Украине 10 из 11 своих МиГ-29.