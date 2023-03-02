Словакия заявила, что готова передать ВСУ почти все свои самолеты МиГ-29

2 марта, 02:06
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У Словакии есть 11 самолетов МиГ-29 (Фото:chechu79/Twitter)

У Словакии есть 11 самолетов МиГ-29 (Фото:chechu79/Twitter)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна готова передать ВСУ 10 из 11 самолетов МиГ-29.

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы больше никогда не будем использовать МиГ. У них нет для нас настоящей ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь», - заявил министр.

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Словакия больше не использует МиГ-29 из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию. В то же время такие специалисты есть в ВСУ.

Ярослав Надь отметил, что решение может быть принято в течение нескольких дней или недель. Он подчеркнул, что это "действительно беспроигрышный вариант для всех участников этого процесса".

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России. Он сказал, что передача советских МиГ-29 Украине обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

10 февраля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова начать процесс переговоров по поставкам истребителей МиГ-29 уже сейчас, после просьбы президента Владимира Зеленского передать ВСУ боевую авиацию.

https://www.youtube.com/watch?v=74rNi7jziGk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Словакия Вооружение Военная помощь Поставки оружия МиГ-29 Истребители Самолеты Боевые самолеты Война в Украине Истребитель Война России против Украины

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