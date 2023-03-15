Правительство Словакии может сегодня рассмотреть вопрос передачи истребителей МиГ-29 Украине

15 марта, 13:16
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Истребитель МиГ-29 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Истребитель МиГ-29 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Правительство Словакии может рассмотреть вопрос передачи истребителей МиГ-29 Украине на заседании в среду, 15 марта.

Министр обороны страны Ярослав Надь убежден, что у правительства есть компетенция принимать решения по передаче истребителей, сообщает ТАЗ.

Он добавил, что еще ожидает дополнительной информации о том, передадут ли истребители Украине.

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Надь указал, что дата принятия этого решения не определена, но не исключил, что оно будет в среду.

Лидер Народной партии Вероника Ремишова, заявила, что они всегда выступали за отправку МиГов в Украину.

«Эти истребители больше не будут полезны для Словакии», — сказала она.

Президент страны Анджей Дуда сказал, что Варшава может отдать все свои истребители МиГ-29. 9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил планы Польши на совместную передачу самолетов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Словакия МиГ-29 Истребители Украина Война России против Украины

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