Пора принимать решение. Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине, в Воздушных силах отреагировали 9 марта, 15:48 МиГ-29 (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/www.flickr.com)

Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине, об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в четверг, 9 марта.

По его словам, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду, 8 марта в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится передать Украине МиГ-29.

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«Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно», — написал Надь в Facebook.

Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил готовность своей страны передать самолеты.

Комментируя готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что процесс поставки истребителей сдвинулся с места. В то же время он подчеркнул потребность Киева в более современных самолетах, таких как F-16.

Он также не исключает, что частично самолеты МиГ-29 могут быть использованы в качестве запчастей для имеющихся машин.



Игнат рассказал, что самолеты МиГ-29 производились еще в СССР, поэтому они морально и физически устарели и имеют широкого спектра вооружения, которое могло бы эффективно противостоять врагу в воздухе и уничтожать наземные цели.

«Нам нужны западные самолеты, такие как F-16, прежде всего для того, чтобы оградить наше небо от воздушного терроризма», — подчеркнул спикер.

Современные самолеты, сказал Игнат, Украине нужны для того, чтобы:

оттеснить российскую авиацию от границ,

уничтожать логистические пути врага на временно оккупированной территории.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России. Он сказал, что передача советских МиГ-29 Украине обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

10 февраля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова начать процесс переговоров по поставкам истребителей МиГ-29 уже сейчас, после просьбы президента Владимира Зеленского передать ВСУ боевую авиацию.