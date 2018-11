Мастер "красных циркуляров". Что известно о россиянине, которого могут выбрать главой Интерпола, и почему Запад против

В среду, 21 ноября, в Дубае на специальном заседании генеральной ассамблеи Интерпола должны выбрать нового президента этой международной организации уголовной полиции.

За минувшую неделю сразу нескольких западных СМИ сообщили, что наиболее вероятным кандидатом на этот пост является российский генерал-майор Александр Прокопчук – нынешний вице-президент Интерпола.

Такое известие вызвало крайне негативную реакцию как в Украине, так и среди западных политиков. Официальный Киев заявил, что готов приостановить свое членство в организации, если руководить ею будет россиянин.

НВ рассказывает, что известно о Прокопчуке и как реагируют в мире на его высокие шансы возглавить Интерпол.

Значительная часть жизни 57-летнего российского генерал-майора Александра Прокопчука связана с Украиной. Он родился в Житомирской области и получил высшее образование в украинской столице – в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко (в советские годы – Киевский государственный университет).

По первому образованию Александр Прокопчук филолог: он окончил Киевский национальный университет и владеет пятью иностранными языками

По своему первому образованию Александр Прокопчук филолог – он окончил факультет романо-германских языков и, как свидетельствует его официальная биография на сайте МВД России, владеет английским, немецким, французским, итальянским и польским языками. Впоследствии, уже работая в России, Прокопчук получил юридическое образование во Всероссийской государственной налоговой академии и защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

Однако в Украине у высокопоставленного российского чиновника до сих пор остались не менее высокопоставленные родственники.

Родной младший брат Александра Прокопчука – Игорь Прокопчук - сегодня работает в постоянном представительстве Украины при ОБСЕ в Вене, а до этого был послом Украины в Литве. Их родство, которое уже подтвердили в МИД Украины, стало достоянием общественности лишь сейчас, на фоне дискуссии о возможном назначении Прокопчука-старшего главой Интерпола.

Однако в МИД Украины отмечают, что родственные связи с российским генерал-майором не повлияли на работу украинского представителя в ОБСЕ. "Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", - говорится в сообщении прес-службы МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также отдельно подчеркнули, что с момента начала российской агрессии против Украины "не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать […] Игоря Прокопчука - как и нанести ущерб национальным интересам Украины".

Прокопчук-старший переехал в Россию еще в советское время. Начав свою карьеру в комсомольском движении, будущий вице-президент Интерпола переехал в Москву в 1986 году вместе с руководителем комсомола УССР Виктором Мироненко – когда того назначили первым секретарем всесоюзной комсомольской организации.

Он руководил службой МВД по экономическим и налоговым преступлениям -"самой коррумпированной сферой" в РФ, как пишет Financial Times В начале 90-х он работал в образовательной сфере РФ, а с 1996-го начал карьеру в российских налоговых и правоохранительных органах. В эти годы Прокопчук занимал руководящие должности в нескольких департаментах налоговой службы РФ, включая управления внутренней безопасности, борьбы с коррупцией, информации и общественных связей.

Последние 15 лет – с 2003 года – бывший комсомольский работник является высокопоставленным чиновником в органах внутренних дел России. Среди прочего, он руководил службой по экономическим и налоговым преступлениям российского МВД – то есть, как напоминает в своей статье о нем британская Financial Times, был связан с "наиболее коррумпированной сферой в российском законодательстве".

В 2006-м Прокопчук был назначен замначальника российского бюро Интерпола при МВД РФ, а спустя пять лет возглавил это бюро. В 2016 году Прокопчука избрали одним из четырех вице-президентов Интерпола – он стал первым россиянином, которому удалось занять столь высокий пост в международной организации уголовной полиции.

В середине ноября британские газеты Times и Financial Times сообщили, что именно Александр Прокопчук является наиболее вероятным кандидатом на пост главы Интерпола. Должность президента этой организации освободилась после того, как в отставку подал руководитель Интерпола Мэн Хунвэй.

В конце сентября он исчез во время визита в родной Китай, а позже оказалось, что страна открыла в его отношении расследование по делу о коррупции. Мэн Хунвэй был вынужден уйти с должности.

"Британские власти полагают, что избрание Прокопчука, одного из двух подтвержденных кандидатов на пост президента Интерпола [второй – нынешний и.о. президента Йонг Ян из Южной Кореи], практически не остановить на выборах в среду, 21 ноября", - пишет, в частности, Times.

Москва объявляет оппозиционеров и своих политических оппонентов в розыск по линии Интерпола, беспочвенно издавая "красные циркуляры" В связи с этим оба издания с тревогой напоминают, что за годы работы Прокопчука в Интерполе российское бюро организации не раз уличали в злоупотреблении так называемыми "красными циркулярами". Это наиболее серьезное международное уведомление о розыске преступнике, которое имеет право направить каждая из 192 стран-членов Интерпола.

Всего в организации существует восемь видов ("цветов") циркуляров, и лишь "красный" содержит запрос на незамедлительный арест и экстрадицию лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления, даже если человек находится на территории другого государства-члена Интерпола.

Еще в 2015 году британская неправительственная организация The Henry Jackson Society (Общество Генри Джексона) заявила, что Москва объявляет оппозиционеров и своих политических оппонентов в розыск по линии Интерпола, беспочвенно издавая "красные циркуляры". Россия отрицает подобные обвинения.

В то же время The Times приводит несколько таких случаев, вызвавших вопросы у правозащитников. Так, Россия пыталась арестовать через Интерпол:

"Прокопчук - это проблема, потому что он был именно тем человеком в российском Министерстве внутренних дел, который отвечал за "стряпню" многих из этих сфабрикованных "красных циркуляров", будучи российским чиновником [в Интерполе]", - заявил газете Times Дэвид Кларк, бывший специальный советник британского МИД.

В то же время ни Times, ни Financial Times, первыми сообщившие о высоких шансах Прокопчука на избрание, не объясняют, чем именно они обсуловлены и что может гарантировать ему успех в ходе выборов президента организации.

Голосование состоится 21 ноября среди представителей всех 192 стран-членов Интерпола. Как предполагает американская The Washington Post, Россия могла обеспечить его результативность для своего представителя путем предварительных кулуарных договоренностей.

"Кандидатуру Прокопчука держали в тайне до последнего момента - и, предположительно, до тех пор, пока Кремль не получил уверенность в достаточном количестве голосов [в его поддержку]", - пишет издание.

Перспектива избрания российского генерал-майора Александра Прокопчука президентом Интерпола несет гибридную угрозу для всего мира, заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, уже находясь в Дубае на генеральной ассамблее Интерпола.

Он также заявил, что Украина может выйти из Интерпола (ICPO), если организацию возглавит россиянин.

"Вероятное президентство России в Интерполе - абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны - Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ICPO", - заявил Аваков.

Это все равно, что лису сделать ответственной за курятник

О рисках избрания Прокопчука президентом заявили и многие западные политики, делая акцент на злоупотреблении Россией возможностями Интерпола ради преследования политических оппонентов.

Так, депутат Европарламента Ребекка Хармс полагает, что страны ЕС должны выйти из международной организации уголовной полиции, если ее возглавит российский генерал-майор.

Таким образом она выразила солидарность с мнением известного шведского экономиста и дипломата Андерса Аслунда, который назвал сложившуюся ситуацию "экстраординарной".

"Россия должна быть исключена из Интерпола за злоупотребление "красными циркулярами" для политических репрессий и корпоративного рейдерства, - написал Аслунд в своем Twitter. - Вместо этого, российский вице-президент Интерпола может стать президентом. Запад должен покинуть организацию, если это произойдет".

Extraordinary! Russia ought to be expelled from Interpol for its misusage of red notices for political repression & corporate raiding. Instead, a Russian deputy policy minister may become president. The West should leave Interpol if that happens.https://t.co/S1Q50C2bUY https://t.co/609zyxLDDP