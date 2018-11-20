В МИД прокомментировали родственные связи постпреда Украины в ОБСЕ с российским претендентом на пост главы Интерпола

В МИД подтвердили родственные связи постпреда Украины при ОБСЕ с кандидатом РФ на пост главы Интерпола

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук и кандидат на пост главы Интерпола от России Александр Прокопчук являются родственниками.

В ответе пресс-службы МИД Украины говорится, что родственные связи не повлияли на работу постоянного представителя Украины при ОБСЕ, сообщает Украинская правда.

"Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", - отметили в МИД.

В министерстве утверждают, что за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины "не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины".

"Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит само за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров", - отмечает пресс-служба МИД.

Ранее СМИ сообщали, что родной брат кандидата на пост президента Интерпола от России Александра Прокопчука более восьми лет работает в постоянном представительстве Украины при ОБСЕ в Вене, а до этого был послом Украины в Литве.

Напомним, 21 ноября состоятся выборы нового главы Интерпола.

Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Украина может выйти из Интерпола, если его главой станет россиянин.