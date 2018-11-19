19 ноября 2018, понедельник

Евродепутат Хармс: Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин

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Хармс отреагировала на возможное назначение главой Интерпола россиянина
Фото: Rebecca Harms via Facebook

Хармс отреагировала на возможное назначение главой Интерпола россиянина

Страны ЕС должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин Александр Прокопчук, заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Если вице-президент россиянин возглавит Интерпол, то страны Европейского Союза должны покинуть Интерпол", - написала она в своем Twitter.

В конце сентября во время визита в Китай исчез глава Интерпола Мэн Хунвэй. Впоследствии оказалось, что в этой стране против него ведется расследование по делу о коррупции. Он подал в отставку.

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

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