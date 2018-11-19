Евродепутат Хармс: Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин

Страны ЕС должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин Александр Прокопчук, заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Если вице-президент россиянин возглавит Интерпол, то страны Европейского Союза должны покинуть Интерпол", - написала она в своем Twitter.

В конце сентября во время визита в Китай исчез глава Интерпола Мэн Хунвэй. Впоследствии оказалось, что в этой стране против него ведется расследование по делу о коррупции. Он подал в отставку.

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.