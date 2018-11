Евродепутат Хармс: Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин

Страны ЕС должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин Александр Прокопчук, заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Если вице-президент россиянин возглавит Интерпол, то страны Европейского Союза должны покинуть Интерпол", - написала она в своем Twitter.

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol. @VeraJourova @FedericaMog @JunckerEU @INTERPOL_HQ https://t.co/9JLTkXy0jc