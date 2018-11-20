Брат российского претендента на пост главы Интерпола представляет Украину в ОБСЕ - СМИ

Родной брат кандидата на пост президента Интерпола от России Александра Прокопчука более восьми лет работает в постоянном представительстве Украины при ОБСЕ в Вене, а до этого был послом Украины в Литве, передает ТСН со ссылкой на источники.

Младший брат кандидата в президенты Интерпола - Игорь Прокопчук.

Как сообщается, так же как и Александр Прокопчук, он родом с Житомирщины и закончил Киевский государственный университет им. Т. Шевченко. Кроме того, многие из коллег отмечают внешнее сходство между обоими Прокопчуками.

О родственных связях представителя Украины в ОБСЕ с российским кандидатом на пост главы Интерпола пишет также ZN.UA.

"Коллеги характеризуют Прокопчука-младшего как высококлассного профессионала, знающего и дисциплинированного, не подверженного публично обсуждать свои политические убеждения. При этом коллеги не замечали за ним пророссийских взглядов и утверждают, что Игоря Прокопчука ценят и уважают как в ОБСЕ (в Вене), так и в центральном аппарате МИД. По свидетельству украинских дипломатов, он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ", - пишет издание со ссылкой на источник.

Как отмечается, официальные органы, причастные к назначению Прокопчука-младшего в Вену, пока комментариев не дают.

"Однако информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука в настоящее время проверяется. Хотя вызывает удивление, что подобная проверка не была проведена ранее, при назначении дипломата на высокий государственный пост", - говорится в сообщении.

По словам информированных собеседников издания, Прокопчуку-младшему подыскивали замену, но "до сих пор не нашли приемлемого кандидата".

Собеседники также подчеркивают, что после всех требующихся проверок необходимо принимать взвешенные решения. История Прокопчука показывает, как тесно ранее были связаны Украина и Россия.

"Украина должна быть бдительна при назначениях, но и осторожна при принятии решений об увольнениях, чтобы не лишиться толковых профессионалов и искренних патриотов, чьим единственным "темным пятном в биографии" могут оказаться родственники за рубежом", - цитирует ZN.UA слова одного из собеседников.

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Напомним, что 21 ноября состоятся выборы нового главы Интерпола. Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если организацию возглавит россиянин.