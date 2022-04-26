Отложенная победа Ле Пен. Почему второй срок президента Макрона будет сложнее первого — обзор западных СМИ 26 апреля, 19:49 СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ Цей матеріал також доступний українською По мнению некоторых обозревателей, ультраправая соперница Эммануэля Макрона Марин Ле Пен еще имеет шансы возглавить Францию, если будет баллотироваться на пост президента в 2027 году (Фото:Christian Hartmann / REUTERS)

Эммануэля Макрона ждет непростой второй срок, ведь немалая часть страны крайне им недовольна и предпочитает лидера ультраправых Марин Ле Пен — мировые СМИ анализируют итоги президентских выборов во Франции.

По итогам президентских выборов 24 апреля, на которых действующий президент Эммануэль Макрон с 58,5% голосов опередил свою ультраправую соперницу Марин Ле Пен, Интернет-сайт французского телеканала France 24 сделал пять ключевых выводов.

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Во-первых, французская нация разделена. Если говорить о региональных отличиях, то Макрон преимущественно пользуется поддержкой в Париже, на западе, юго-западе и в центре страны, а Ле Пен — в депрессивных северных промышленных центрах, на юге Средиземноморья и французских заморских территориях. За победителя выборов чаще голосовали представители среднего класса и состоятельные жители крупных городов. В то время как менее обеспеченные слои населения предпочли Ле Пен.

Во-вторых, как ни странно, 44-летний Макрон с трудом завоевывает симпатии французской молодежи и опирается на широкую поддержку сограждан старшего возраста. По подсчетам исследовательской компании Ipsos и аналитической фирмы Sopra Steria, 71% граждан старше 71 года отдали свои голоса за Макрона. Среди возрастной категории 18-24 таких оказалось 61% ( при том, что 41% из них вообще не пошли на выборы), а французы в возрасте 25-49 лет лишь немногим чаще голосовали за действующего президента.

В-третьих, во втором туре выборов очень высокой оказалась доля тех, кто воздержался от выбора одного из кандидатов. 8,6% пришедших на избирательные участки опустили в урну незаполненные или испорченные бюллетени, тем самым продемонстрировав: ни один из кандидатов не является для них приемлемым. Это тревожный сигнал для Макрона, отмечает France 24.

Четвертый вывод следует из ряда протестов, состоявшихся в Париже, Ренне и Тулузе после обнародования результатов выборов. Так сторонники левых взглядов выразили свое несогласие с представленной им во втором туре голосования альтернативой. Хотя акции были относительно малочисленными, они могут быть предвестниками более широкого протестного движения, предполагает издание.

И, наконец, пятый вывод: Макрон проиграл выборы на заморских французских территориях, где проживают 3 млн граждан. Ле Пен получила твердое большинство голосов от жителей карибских островов Гваделупа и Мартиника, Французской Гвианы в Южной Америке и островов Реюньон и Майотта в Индийском океане. За ее соперника проголосовали лишь тихоокеанические острова Новая Каледония и Французская Полинезия.

«Антимакроновские настроения имеют значительную силу, — объясняет Марсьяль Фуко, политолог из университета Sciences Po в Париже. — Голосование за Ле Пен было выбором по умолчанию; это не значит [что ее поддерживают]».

Теперь, после переизбрания Макрон назначит нового премьер-министра и сосредоточится на подготовке к парламентским выборам, очерчивает ближайшие политические перспективы Франции британская газета The Guardian . После того как действующий премьер объявил об отставке своего кабинета, чтобы дать Макрону возможность сформировать правительство из новых лиц, аналитики начали обсуждать кандидатуры его потенциальных преемников. Среди них – министр труда Элизабет Борн, которая в случае ее назначения станет второй женщиной на этом посту. А также министр финансов Бруно Ле Мер, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, и министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.

Уже в июне во Франции должны пройти парламентские выборы, на которых партии Макрона Республика на марше! вместе с союзниками нужно будет получить большинство, чтобы сохранить дружественное правительство, что позволит президенту реализовать его программные планы. Теперь Макрон должен сделать взвешенный выбор и назначить новый кабинет, который удовлетворит сторонников левых и в частности избирателей Жана Люка Меланшона, занявшего третье место по итогам первого тура, и который при этом не оттолкнет избирателей Ле Пен.

Сейчас американская исследовательская компания Harris Interactive прогнозирует, что по результатам парламентских выборов 577 мест Национального собрания могут быть поделены следующим образом: от 326 до 366 мест получит партия Макрона, 117-147 завоюют ультраправые, тогда как левые политсилы разделят между собой 73-93 места.

Между тем, сам Макрон в речи после оглашения результатов выборов пообещал быть лидером для всех французов. «Тем, кто голосовал за меня, но не за мои идеи, а ради того, чтобы не пустить к власти ультраправых, я перед вами в долгу. Я больше не кандидат одного лагеря, я президент всех», — заявил он. И добавил, что не обойдет вниманием гнев и разногласия, из-за которых многие французы поддержали ультраправые силы. «Это будет моя ответственность и ответственность тех, кто меня окружает», — подчеркнул президент.

О предстоящих парламентских выборах и других вызовах, ожидающих переизбранного лидера Франции пишет и информационное агентство Reuters , подчеркивая: у Макрона не будет времени почивать на лаврах, а его второй срок может быть сложнее первого из-за нарастающей политической оппозиции и закипающего социального недовольства.

Даже если партии президента удастся получить большинство или создать работающую коалицию в парламенте, для воплощения намеченных реформ ему придется справиться с сопротивлением улицы. Так, протест может вызвать запланированное постепенное повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62-х до 65 лет. Для французов этот вопрос всегда был чувствительным. Между тем, более слабый (по сравнению с 2017 годом) результат Макрона на последних выборах свидетельствует, что его авторитет для реализации реформ за прошедшие пять лет уменьшился.

Еще одной проблемой станет рост цен на топливо, который начнется сразу после выборов. В рамках своей предвыборной кампании Макрон обещал защищать своих сограждан от эффектов этого удорожания, сколько потребуется. Однако рано или поздно дорогие для государства поддерживающие меры придется отменить. Между тем, уже начинают расти и продовольственные цены — в частности, на подсолнечное масло, рис и хлеб украинского производства. В 2018 году удорожание горючего уже вызвало формирование крупнейшего за последние полвека протестного движения – Желтых жилетов. Поэтому Макрону следует быть осторожным, чтобы снова не поджечь пороховую бочку, отмечает издание.

Кроме того, во время первого президентского срока некоторые ошибки позиционирования создали Макрону имидж дерзкого и слишком патерналистического правителя. Теперь ему придется больше консультироваться с законодателями, профсоюзами и гражданским обществом и покончить с прежним вертикальным стилем управления, предупреждают французского лидера его политические союзники.

Между тем, Марин Ле Пен, хотя и не выиграла президентские выборы, но имеет повод тешиться: ультраправая позиция во Франции превратилась в мейнстрим. Сама Ле Пен получила рекордные для себя 41,5% голосов избирателей, а ее «антииностранная, антисистемная политика недовольства как никогда укоренена в психике, мышлении и политическом ландшафте Франции», пишет информационное агентство Associated Press в материале под названием Проигрыш ультраправых на выборах во Франции – это их победа.

За последние почти полвека, когда начал баллотироваться отец Ле Пен — Жан-Мари, а затем и сама она вышла на политическую арену, никогда не была столь популярной идея о том, что мультикультурная и мультинациональная Франция, девизом которой является «Свобода, равенство, братство», будет более безопасной и более «французской», если будет менее открытой для иностранцев и внешнего мира.

В случае победы Ле Пен лишила бы часть французского общества, а именно женщин-мусульманок их прав, запретив им носить платки в общественных местах. А во внешней политике желание Ле Пен ослабить связи с Европейским Союзом, НАТО и соседней Германией вызвали бы «сейсмические для архитектуры мира в Европе» последствия в разгар войны России против Украины, пишет издание.

Ультраправой кандидатке удалось расширить свой электорат через обращение к проблемам рабочего класса и вопросу стоимости жизни, а также определенное смягчение собственной риторики. На самом деле, не все ее избиратели озабочены иммиграцией и настороженно относятся к ЕС, мусульманам и иностранцам, однако Ле Пен апеллирует к тем многим французам, которые чувствуют, что чиновники в Париже и Брюсселе их не слышат и не заботятся о них.

И хотя впервые заступая на президентский пост Макрон обещал сделать все, чтобы у французов «больше не было причин голосовать за крайности», ему это так и не удалось. Ультраправая риторика «мы против них» как никогда популярна: в первом туре Ле Пен и еще более радикальный приверженец правых Эрик Земмур, вместе получили 32% голосов. «Мы» в этой парадигме – преимущественно белые христиане, обремененные миграцией, обедневшие из-за глобализации, на которых наводят страх исламские фундаменталисты и которые теряют свою французскую идентичность из-за ввезенных культур, религий и ценностей, объясняет автор материала. В то время как «они» — это все виновники: элита, иностранцы, финансисты, ЕС, мусульмане, «система».

«Франция ушла от политического, социального и экономического электрошока, не проголосовав за Ле Пен, — резюмирует автор. — Или, возможно, просто отложила [его] , если она решит снова баллотироваться в 2027 году. До этого еще далеко. Многое может измениться. Но Ле Пен еще не закончила дело».

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