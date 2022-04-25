«Прогнозируют больше звонков». Шутки украинцев о победе Макрона на президентских выборах Франции 25 апреля, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Не уверены, что маме, но кому-то Макрон точно позвонит (Фото:Memagram/Facebook)

Адвокат Виктор Бенед радуется, что Путину будет звонить не Ле Пен.

Еще мем подобрал.

Победе Макрона радуются и другие пользователи.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин кратко подытожил все, что украинцам нужно знать о президентских выборах во Франции.

Видео дня

Блогер и политик Виталий Чепинога описал отличную реакцию соседок в деревне на проигрыш Ле Пен.

Макрон курильщика и Макрон здорового человека.

Сначала маме позвонит, а дальше сами знаете кому.

Салюты уже запускают.

Зато в твиттере нашли подлинную причину победы.

Напомним, что голосование 24 апреля фактически является повторением противостояния Ле Пен с Макроном во втором туре предыдущих президентских выборов в мае 2017 года. Тогда президент Франции одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и стал самым молодым главой государства.

При этом в нынешних выборах Ле Пен набрала рекордно большое для представителя французских ультраправых количество голосов во втором туре.

Напомним, что украинцы нашли еще один способ справляться со стрессом — шиперить (сватать) президента Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заблаговременно извиняемся за уровень кринжа (стыда).



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