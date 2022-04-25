«Прогнозируют больше звонков». Шутки украинцев о победе Макрона на президентских выборах Франции
Не уверены, что маме, но кому-то Макрон точно позвонит (Фото:Memagram/Facebook)
Эммануэль Макрон набрал 58,54% во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции по итогам подсчета 100% голосов. Украинцы радуются, что «подруга Путина», назвавшая Крым российским, проиграла и прогнозируют кучу новых звонков президенту РФ. НВ собрало шутки и мемы о происшествии.
Адвокат Виктор Бенед радуется, что Путину будет звонить не Ле Пен.
Еще мем подобрал.
Победе Макрона радуются и другие пользователи.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин кратко подытожил все, что украинцам нужно знать о президентских выборах во Франции.
Блогер и политик Виталий Чепинога описал отличную реакцию соседок в деревне на проигрыш Ле Пен.
Макрон курильщика и Макрон здорового человека.
Сначала маме позвонит, а дальше сами знаете кому.
Салюты уже запускают.
Зато в твиттере нашли подлинную причину победы.
Напомним, что голосование 24 апреля фактически является повторением противостояния Ле Пен с Макроном во втором туре предыдущих президентских выборов в мае 2017 года. Тогда президент Франции одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и стал самым молодым главой государства.
При этом в нынешних выборах Ле Пен набрала рекордно большое для представителя французских ультраправых количество голосов во втором туре.
Напомним, что украинцы нашли еще один способ справляться со стрессом — шиперить (сватать) президента Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заблаговременно извиняемся за уровень кринжа (стыда).
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