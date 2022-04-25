«Прогнозируют больше звонков». Шутки украинцев о победе Макрона на президентских выборах Франции

25 апреля, 15:34
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Не уверены, что маме, но кому-то Макрон точно позвонит (Фото:Memagram/Facebook)

Не уверены, что маме, но кому-то Макрон точно позвонит (Фото:Memagram/Facebook)

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Эммануэль Макрон набрал 58,54% во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции по итогам подсчета 100% голосов. Украинцы радуются, что «подруга Путина», назвавшая Крым российским, проиграла и прогнозируют кучу новых звонков президенту РФ. НВ собрало шутки и мемы о происшествии.

Адвокат Виктор Бенед радуется, что Путину будет звонить не Ле Пен.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3213229408956983

Еще мем подобрал.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3213285278951396

Победе Макрона радуются и другие пользователи.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6276278632401537

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин кратко подытожил все, что украинцам нужно знать о президентских выборах во Франции.

Видео дня
https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/541964153956845

Блогер и политик Виталий Чепинога описал отличную реакцию соседок в деревне на проигрыш Ле Пен.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5306438629400783

Макрон курильщика и Макрон здорового человека.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3319745868244209

Сначала маме позвонит, а дальше сами знаете кому.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/118416527504332

Салюты уже запускают.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/118567064155945

Зато в твиттере нашли подлинную причину победы.

https://twitter.com/VolodLie/status/1518525795404238849
https://twitter.com/ozziandrew26/status/1518449434945806336

Напомним, что голосование 24 апреля фактически является повторением противостояния Ле Пен с Макроном во втором туре предыдущих президентских выборов в мае 2017 года. Тогда президент Франции одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и стал самым молодым главой государства.

При этом в нынешних выборах Ле Пен набрала рекордно большое для представителя французских ультраправых количество голосов во втором туре.

Напомним, что украинцы нашли еще один способ справляться со стрессом — шиперить (сватать) президента Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заблаговременно извиняемся за уровень кринжа (стыда).

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Франция Реакция соцсетей Мемы Эммануэль Макрон Президент

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