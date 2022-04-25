Макрон в победной речи: Война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена 25 апреля, 01:10 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Побеждающий во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон в победной речи заявил, что «страна полна разногласий и сомнений», и призывал к единству.

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Он произнес победную речь в Париже на фоне Эйфелевой башни. Его приветствовали несколько сотен сторонников, которые размахивали флагами Франции и ЕС.

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Макрон поблагодарил своих сторонников, которые доверили ему руководить страной в ​​течение следующих 5 лет.

«Я также прекрасно знаю, что многие люди проголосовали за меня не для того, чтобы поддержать мои идеалы, а для того, чтобы заблокировать ультраправых. Я хочу поблагодарить их», — сказал он.

Когда сторонники Макрона негативно отреагировали на упоминание имени его соперницы Марин Ле Пен, он призвал воздержаться от такой реакции.

«Нет, никакого освистывания. Я с самого начала сказал, что против этого, потому что отныне я уже не кандидат от партии, а президент для всех», — отметил Макрон.

Он добавил, что понимает гнев, который чувствуют граждане Франции, отдавшие свой голос за его ультраправую соперницу.

«Нам нужно быть амбициозными, мы должны быть требовательными к себе, потому что нам еще многое предстоит сделать, а война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена, и и что голос Франции должен быть услышан. Франция должна сделать четкий выбор», — подчеркнул Макрон.

Президент страны подчеркнул, что нужно также быть осторожными и уважительными, «потому что наша страна полна разногласий и сомнений».

«Мы должны быть сильными, и никто не останется на обочине», — заявил он.

Макрон по итогам подсчета 94% голосов набирает 56,97% в ходе второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 43,03%.

44-летний Макрон, который стал президентом в 2017 году, представлял на выборах партию Вперед, республика!. Он станет лишь третьим президентом в современной истории Франции, дважды подряд занимавшим президентский пост.

Во время своего выступления после обнародования первых результатов экзитполов Ле Пен признала свое поражение.

Во втором туре предыдущих президентских выборов — в мае 2017 года — Макрон также одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым главой государства.

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