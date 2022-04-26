Макрон снова стал президентом. Что показали выборы во Франции 26 апреля, 00:27 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Эти выборы были решающими не только для Украины, но и для судьбы всего Европейского Союза

Рішення французів підтримати Марін Ле Пен могло би повністю підірвати єдність Євросоюзу — і по відношенню до України в її захисті, і по відношенню до санкцій щодо Росії, і по відношенню до НАТО.



Червоного геополітичного землетрусу цього разу французи вирішили уникнути.



Відверто, і вся Європа, і ми — видихнули з деяким полегшенням, коли побачили попередні результати.



Остаточні результати: у Макрона — 58,54% голосів, у Марін Ле Пен — 41,46%. Явка на другий тур виборів становила 71,99%.



Понад 13,6 млн французів, зареєстрованих у виборчих списках (28,01%), не проголосували цієї неділі. А це найбільший показник із 1969 року.



За попередніми прогнозами виборів — фінальний розрив між Макроном і Марін збільшився. Хоча ще два тижні тому становив небезпечні 5−6%.



Цікаво, що за добу до виборів Макрон також оголосив про публічні поставки Україні зброї. Неочікуваний хід, тоді як всю кампанію Макрон говорив то про «діалог із Путіним» і навіть необачно згадав «братські народи», то «про повну підтримку України» і «неможливість будь-якого діалогу з Путіним після Бучі».



По черзі:



— Ці вибори були вирішальними не лише для України, але і для долі всього Європейського Союзу.



— Рішення французів підтримати Марін Ле Пен могло би повністю підірвати єдність Євросоюзу — і по відношенню до України в її захисті, і по відношенню до санкцій щодо Росії, і по відношенню до НАТО.



— Червоного геополітичного землетрусу цього разу французи вирішили уникнути.



— Відверто, і вся Європа, і ми — видихнули з деяким полегшенням, коли побачили попередні результати.



— Якби виграла Марін Ле Пен, то, мабуть, більше можна б було не їздити в жодні наші дипломатичні поїздки. І не говорити про швидке приєднання до ЄС, зброю та наступні санкції.

Видео дня

Макрон зайшов у вибори дуже пізно і почав кампанію лише після першого туру

Отже, декілька тез, щоб розібратися по причинах і результатах:



1. Українцям часто не зрозуміло, як взагалі можна голосувати за достатньо відверту пропутінську Ле Пен. Але тут необхідно виокремити, що рішення голосувати за Ле Пен — було не за Росію чи проти нас, і не проти допомоги Україні. Французи в переважній більшості нас підтримують. Довели це гуманітарною допомогою, тим, як вони приймають біженців, довели це і голосуванням за президента.



І виборці Марін Ле Пен, і Меланшона, і Макрона — підтримують більшу допомогу Україні, ніж їх політичні лідери.





Це був вибір, де на першому місці стояла економіка, соціальна нерівність (на якій грала Марін Ле Пен) та соціальна несправедливість, яку французи відчувають. А також часто против Макрона та його економічної політики.



Хоча Україна, безумовно, відіграла свою велику роль.



2. Незважаючи на розпал президентської кампанії, темою № 1 на всіх ефірах політичних ток-шоу і газетах Франції - до останнього дня залишалась Україна. І я на цьому пересвідчилась особисто.



Звідси і результат. Якщо б Путін «запізнився» на декілька місяців з агресією, кампанія була б зовсім іншою.



3. Макрон зайшов у вибори дуже пізно і почав кампанію лише після першого туру. Слава Богу, що це дало йому результат. Вирішальним для нього стали не його здобутки за п’ять років або тема України, — а бажання не допустити до влади Ле Пен.



Макрон сам це визнав і сказав перед французами, які вчора зібрались перед Ейфелевою вежею: «Я знаю, що багато тих, хто голосував за мене, зробили це не тому, що підтримують мене, а тому, що хотіли не допустити крайніх правих».



Деякі з найжорстокіших критиків Макрона закликали виборців не «наказувати» Макрона, голосуючи за Ле Пен.



4. Дуже цікаво, що менше, ніж за два дні до виборів — Макрон вирішив публічно оголосити про передачу Україні зброї. В інтерв'ю Ouest-France він сказав, що Франція поставить Україні партію протитанкових ракет Milan і самохідні артилерійські установки Caesar. До цього — Франція мовчала про зміст своїх військових поставок Україні.



Останній день перед виборами (так званий день тиші для нас — субота) — усі телеканали звертались по коментарі саме по зброї і коментували максимально надання Макроном зброї Україні. Як на мене, якраз публічне рішення — щодо зброї Україні - дало Макрону додаткові відсотки.



Багато виборців, які хотіли від нього більш категоричних заяв і дій (як і ми з вами), могли б на другий тур банально не прийти, і не дати голоси за нього.



5. Марін Ле Пен вдалося дуже серйозно прибрати від себе негатив в очах французів — і майже відбитися від образу «категоричної популістки».



Суперприклад для політичної кампанії пом’якшення образу, його наближення до людей на противагу начебто «елітарному» противнику.



Її позиція по Україні теж змінювалася. Недостатньо, на мою думку, та все ж вона перестала бути неприйнятною для багатьох.



Після Бучі Ле Пен не могла не заявити про підтримку Україні. Хоча зіткнулась із передвиборчою перешкодою — її публічна зустріч із Путіним і зв’язки з РФ, які ще до 2022 року вважалися майже нормальними.



До минулого тижня багато передвиборчої реклами Ле Пен були з фотографіями її рукостискання з Путіним під час візиту до Кремля у 2017 році. Тоді вона профінансувала свою президентську кампанію проти Макрона завдяки позиці у 12 млн. євро від банку, пов’язаного з РФ. І борг цьому банку Ле Пен має і досі.



Макрон про це нагадав їй під час дебатів. Сказав, що вона «залежить від пана Путіна» та «коли ви розмовляєте з Росією, ви розмовляєте зі своїм банкіром».



Загалом — розділення Франції дуже серйозне й багато про що говорить. Макрону буде нелегко шукати компроміси, хоча об'єднати країну конче потрібно.



Попереду — у Франції парламентські вибори, які не менш важливі. Макрону на них буде непросто. А Мерін Ле Пен, звичайно, використовуватиме кожну можливість на свою користь.



Колись, 20 років назад, Ширак скоротив президентський термін із 7 до 5 років і «синхронізував» виборчий цикл, коли парламент почав обиратися одразу після президентських. І реально легко давав президентській партії більше голосів під час так званого «медового місяця новопризначеного президента», але це зараз не кейс Макрона. Його медовий місяць закінчився. Європі буде нелегко.



І, парадоксально, якщо нам потрібна їх фінансова підтримка та зброя, то Європі - конче потрібні наші ціннісні орієнтири, щирість, сміливість та прямота.

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