«Не стоит ожидать значительных сдвигов». Во Франции нет проукраинского президента, но Макрон способен на демонстративную поддержку — аналитик 25 апреля, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:Soazig de la Moissonnière/Instagram)

После переизбрания президента Эммануэля Макрона на второй срок курс Франции по поддержке Украины в войне против России радикально не изменится, считает политический аналитик Денис Колесник.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«Хотел бы, чтобы в Украине люди поняли, что во Франции нет проукраинского или пророссийского, или проамериканского президента. Во Франции есть профранцузский президент. Любой президент будет действовать исходя из того, как он или она видит выгоду для интересов своей страны. Но, думаю, до выборов в парламент не стоит ожидать от Макрона каких-то очень значительных сдвигов по отношению к российско-украинской войне», — объяснил в эфире Радио НВ Колесник.

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Барьер военной поддержки, по мнению аналитика, был уже преодолен, когда Париж согласился передать Киеву 12 скоростных гаубиц, производящих шесть выстрелов в минуту. Надо понимать, добавляет Колесник, что во Франции всего таких артиллерийских систем меньше сотни, если не меньше 70.

«Сейчас у Макрона будет возможность показать себя лидером; и показать Францию, как страну — лидера в Европейском Союзе. Поскольку мы видим, как реагирует Германия на русско-украинскую войну. <...> Франция может принять лидерство и демонстративно показать, что готова больше помочь Украине как военно, так и финансово, политически», — убежден аналитик.

Эммануэль Макрон набрал 58,54% во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон отметил, что Франция после избрания Макрона на второй срок будет продолжать выступать за ужесточение санкций против РФ.

Президент США Джо Байден поприветствовал с победой Макрона словами о совместной поддержке Украины.



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