Зеленский и премьер Швеции Андерссон сделали совместное заявление впервые в истории отношений двух стран 5 июля, 01:07 Магдалена Андерссон и Владимир Зеленский в Киеве 4 июля 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник, 4 июля, согласовали совместное заявление. Об этом глава украинского государства заявил во время брифинга с Андерссон, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Это первый документ в истории двусторонних отношений. В совместном заявлении зафиксированы ключевые вопросы для обоих наших государств. Это касается, в частности, оборонного сотрудничества, отраслевого сотрудничества в областях атомной энергетики, энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины. Я очень благодарен Швеции за поддержку нашего курса на полноправное присоединение к Евросоюзу в будущем», — сказал Зеленский.



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Зеленский и Андерссон обсудили оборонные, экономические, энергетические вопросы и усиление санкций против России за развязанную ею войну. Украинский президент также рассказал коллеге о ситуации на передовой и существующих угрозах.



В совместном заявлении сказано, что Украина и Швеция решительно осудили неспровоцированную, неоправданную и незаконную захватническую войну России и подтвердили, что готовы поддерживать уголовные расследования, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в российских военных преступлениях на украинской территории.

Стороны также договорились, что Швеция будет поддерживать дальнейшую имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС, включительно с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон впервые приехала в Киев в понедельник, 4 июля. Она также посетила Бучу и Бородянку Киевской области, освобожденные от российских оккупантов.

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