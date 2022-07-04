«Укладывается в современный контекст». Премьер Швеции передала Зеленскому копию письма Карла ХII о признании независимости Запорожской Сечи

4 июля, 21:37
Премьер Швеции также подчеркнула необходимость поддерживать Украину и вводить санкции против России (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер Швеции также подчеркнула необходимость поддерживать Украину и вводить санкции против России (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому копию письма короля Карла ХII о признании Запорожской Сечи независимым государством.

«Я передаю копию письма из Национального архива Швеции, написанного в 1711 году. Король Карл ХII написал письмо по поводу Пилипа Орлика», — сказала она во время брифинга в Киеве по итогам встречи с Зеленским.

Видео дня

В письме король Карл ХII дает указания шведскому послу в Константинополе, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство, чтобы избежать притеснений от московского царя.

Читайте также:
131-й день войны — главное. Украинский флаг на Змеином, выход ВСУ из Лисичанска без потерь, $750 млрд на восстановление Украины
Читайте также:

Швеция уже четыре раза предоставляла дополнительное вооружение ВСУ. (Фото:ВСУ) На сумму $49 млн. Швеция передаст Украине противотанковое оружие и дополнительную технику

«Я думаю, что это хорошо укладывается в современный политический контекст. Уже в начале ХVIII наш шведский король был впечатлен казачеством и казацкой демократией», — сказала Андерссон.

Премьер Швеции подчеркнула необходимость поддерживать Украину и вводить санкции против России, пока РФ не «уйдет домой».

Андерсон также похвасталась вышиванкой бывшего посла Швеции в Украине, в которой приехала в Киев.

https://www.youtube.com/embed/AAu0KitNSzQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская Сечь Документ Владимир Зеленский Магдалена Андерссон

Эксклюзивы НВ

Сострадание — это важное качество, которое отличает человека от животного (Фото:Gayatri Malhotra/Unsplash)
Усталость от сострадания /
Чем опасна новая форма эмоционального выгорания и как с ней бороться
4 июля, 21:00
Счастье
Вячеслав Климов
Совладелец Нова пошта, президент СУП
Каждый бизнес должен разработать несколько сценариев и бюджетов

Война в Украине длится уже восемь лет и то, как будут дальше развиваться события — это вопрос сценариев.

4 июля, 20:24
Эксперты
Виктор Шевченко
Совладелец группы логистических компаний ZAMMLER
Транспортный безвиз Украины с ЕС: Преимущества и подводные камни

Случилось то, чего многие годы ждали украинские перевозчики и экспортеры — Мининфраструктуры подписало соглашение с ЕС о либерализации автомобильных перевозок. В народе его окрестили «транспортным безвизом».

4 июля, 16:10
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X