«Укладывается в современный контекст». Премьер Швеции передала Зеленскому копию письма Карла ХII о признании независимости Запорожской Сечи 4 июля, 21:37 Премьер Швеции также подчеркнула необходимость поддерживать Украину и вводить санкции против России (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому копию письма короля Карла ХII о признании Запорожской Сечи независимым государством.

«Я передаю копию письма из Национального архива Швеции, написанного в 1711 году. Король Карл ХII написал письмо по поводу Пилипа Орлика», — сказала она во время брифинга в Киеве по итогам встречи с Зеленским.

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В письме король Карл ХII дает указания шведскому послу в Константинополе, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство, чтобы избежать притеснений от московского царя.

«Я думаю, что это хорошо укладывается в современный политический контекст. Уже в начале ХVIII наш шведский король был впечатлен казачеством и казацкой демократией», — сказала Андерссон.

Премьер Швеции подчеркнула необходимость поддерживать Украину и вводить санкции против России, пока РФ не «уйдет домой».

Андерсон также похвасталась вышиванкой бывшего посла Швеции в Украине, в которой приехала в Киев.

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